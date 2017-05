Jennifer Garner aún no está lista para tener citas: 'Ben Affleck fue el amor de su vida'

Entre Jennifer Garner y Ben Affleck existe un vínculo muy especial que logró mantenerlos juntos incluso después de dos años de proceso de divorcio. Su separación, anunciada en junio de 2015, concluyó en abril pasado ocasionando que Ben finalmente se mudara de la casa que compartió con quien fuera su esposa durante 12 años. Ahora, los dos amigos empiezan a tomar rumbos separados y la actriz poco a poco se acopla a la vida como madre soltera sin perder de vista los detalles de su trabajo.

A pesar de que su separación ocurrió en buenos términos e incluso parecía que volverían a estar juntos, no ha sido sencillo para Jennifer. "Ha sido la decisión más difícil para ella. Pero es tiempo de enfocarse en el futuro", asegura a People un allegado a la actriz. En la misma publicación, también revelan que Garner aún no está pensando en salir con alguien más pues para ella "Ben fue el amor de su vida".

De acuerdo al allegado a la protagonista de 13 Going on 30, Jen "eventualmente" saldrá con otros hombres, aunque por el momento no está contenta con lo ocurrido a su matrimonio ni brinca de alegría gritando "¡Estoy soltera!".

Para ambos, el bienestar de sus tres hijos -Violet (11), Seraphina (8) y Samuel (5)- siempre ha sido su prioridad. Por ello es que llevaron de la forma más discreta y tranquila su divorcio, con el fin de no afectar a los niños. Los dos solicitaron la custodia durante el proceso de separación, aunque en la realidad sus planes de paternidad no cambiarán mucho la rutina que llevaban incluso en los años en los que decidían si tomar caminos separados o no.

Y aunque la nueva vida de soltera de Jennifer no ha sido tan sencilla, se ha mantenido ocupada con los nuevos proyectos cinematográficos en su carrera, la actriz de 45 años tiene tres filmes a corto plazo. "Parece feliz de estar soltera y poder avanzar en su vida. Tiene una actitud muy positiva sobre el futuro", asegura la publicación.