El curioso motivo por el que Amal 'prohibió' a George Clooney ir a un acto humanitario

George y Amal Clooney cuentan los días para convertirse en padres de mellizos. El actor acaba de revelar que su esposa le ha "prohibido" viajar a Armenia para entregar los premios de su fundación por un motivo más que justificado: el nacimiento de sus hijos. La abogada de origen libanés está en la recta final de su embarazo, se dice que sale de cuentas la primera semana de junio, pero la llegada de los bebés podría producirse en cualquier momento. Clooney, de 56 años, cofundador del prestigioso premio humanitario Aurora Prize, no pudo asistir a la ceremonia que cada año premia la labor de aquellos individuos cuyas acciones han salvado vidas y que este año se celebraba en la ciudad armenia de Yerevan.

VER GALERÍA

El actor, productor y director de Hollywood no acudió, pero sí se dirigió a los asistentes mediante un mensaje grabado para justificar su ausencia. "Me hubiera encantado estar hoy con vosotros, pero si hubiera ido hasta allí y mi mujer hubiera tenido a los mellizos durante mi ausencia, es posible que no pudiera volver a casa", bromeó el artista para explicar por qué, a diferencia del año pasado, había tenido que recurrir en esta ocasión a las nuevas tecnologías.

El premio fue concedido a Dr. Tom Catena, un misionero católico de Ámsterdam, Nueva York, que ha salvado miles de vidas siendo el único médico con residencia permanente en las montañas de Nuba, la región azotada por la guerra de Sudán. Clooney, copresidente del Comité de Selección del premio Aurora, felicitó al galardonado: “Mientras que la violencia y la guerra continúen amenazando el ánimo y la perseverancia de las personas, es importante reconocer, apoyar y homenajear a las personas como Dr. Tom Catena, quienes de forma desinteresada, ayudan a otras personas no sólo a sobrevivir, sino también a prosperar. Dr. Tom Catena es un modelo a seguir para todos nosotros y otro ejemplo más de que las personas pueden marcar una diferencia”.

VER GALERÍA

Entretanto George Clooney permanece al lado de Amal en la casa que ambos comparten en el condado de Berkshire (Inglaterra). "George está atravesando a día de hoy una situación en la que se mezcla la emoción con la ansiedad, pero las dos son sensaciones muy positivas porque cada día está más cerca el momento en que llegarán sus bebés. George no se ha movido de Inglaterra y no lo hará hasta que Amal dé a luz. Están básicamente contando las horas que les restan para ser padres", explicaba la semana pasada una fuente al diario The Sun.