Aracely Arámbula no quiere aparecer en la serie de Luis Miguel

Aunque faltan varios meses para el estreno de la serie de Luis Miguel, ésta no deja de causar furor entre sus seguidores. Como nunca, ‘El Sol’ hablará de su vida personal, algo que ha cuidado celosamente a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria profesional. En la serie se contarán capítulos importantes que lo marcaron por siempre, sin embargo hay quienes desean permanecer ajenos a esta producción, tal es el caso de Aracely Arámbula, quien no tiene deseos de aparecer en ella.

Aracely Arámbula está enfocada en sus proyectos de televisión. Foto: Getty Images

En una declaración al programa Suelta la Sopa, ‘Ara’ contó que en este momento se encuentra inmersa en sus hijos y su agenda de trabajo y que nadie se ha acercado a ella para tratar ese tema. “A mí no me gustaría salir en la serie. Me estoy enfocando en mis compromisos, en mis cosas. A mí nadie me ha hablado de la serie”.

Detalló que tampoco tienen autorización para usar su nombre: “Mi nombre no puede salir porque tendrían que tener la autorización de mi oficina. En algún momento se tocará ese tema, pero por ahorita no me interesa hablar de eso”. Aracely y ‘Luis Mi’ estuvieron juntos por casi cuatro años. En 2006 dieron la bienvenida a su primer hijo, Miguel. Dos años después, nació su segundo hijo, Daniel.

Aracely y Luis Miguel estuvieron juntos por casi cuatro años. Foto: Grosby Group

Otra famosa que no desea figurar en la bioserie de Netflix es Stephanie Salas, madre de la hija mayor del cantante, Michelle Salas. “Soy amiga de la productora (Carla Vargas) y hasta el momento no hemos hablado ni me ha dicho nada al respecto, pero si llegara a tocar ese tema, ahí sí tomaremos cartas en el asunto”.