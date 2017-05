Ariana Grande regresará a Manchester con un concierto en honor a las víctimas del atentado

Al igual que cientos de familias en Manchester, Ariana Grande está devastada por la terrible experiencia que se vivió el pasado 22 de marzo al terminar uno de sus conciertos en el condado de Inglaterra. Afligida, pero con la frente en alto en contra del terrorismo, la cantante ha decidido volver a la ciudad en donde 22 persona perdieron la vida y 119 más resultaron heridas luego de que un joven de 22 años hiciera estallar una bomba en la Manchester Arena. Sin embargo, esta vez Ariana no estará sola, junto a ella, amigos como Coldplay, Miley Cyrus y Katy Perry unirán sus voces para ofrecer un emotivo e inolvidable concierto a poco menos de dos semanas del terrible suceso.

El evento se confirmó a través de las redes sociales de la artista, además de las de British Red Cross, en donde publicaron el cartel del One Love Manchester en el que destacan las orejas de conejo que Ariana adoptó como símbolo propio entre sus fans. El concierto, a modo de festival, además de Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber y Katy Perry también incluye la participación de Usher, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan. En ambos sitios se informó que las ganancias recaudadas serán destinadas a las familias de las víctimas así como a las personas que resultaron heridas durante el incidente.

Es de esperarse que el concierto cuente con un gran equipo de seguridad que ayude a garantizar la seguridad de quienes asistan. En días pasados las calles de Manchester y Londres estuvieron resguardadas por elementos de seguridad, además las terminales de entrada o salida al país elevaron sus medidas para evitar un nuevo ataque que afectara a gente inocente.

Ariana Grande se presentará en el Emirates Old Trafford este 4 de junio. Para aquellos fans que asistieron al evento del 22 de marzo, la entrada será gratuita siempre y cuando se registren en línea a más tardar el miércoles.

Después de regresar a casa, Ariana Grande se mostró muy afectada por el incidente ocurrido después de su concierto. En su rostro era visible el dolor que sentía y lo expresó en una emotiva carta que publicó en sus sitios oficiales. "...Nunca seremos capaces de entender cómo ocurren este tipo de cosas porque no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder. No funcionaremos movidos por el miedo. No vamos a permitir que nos divida. No dejaremos que el odio gane...", escribió.