Desde su luna de miel, Kim Kardashian supo que su matrimonio con Kris Humphries no funcionaría

Algunas parejas tardan semanas o meses en darse cuenta que no son el uno para el otro. En el caso de Kim Kardashian y Kris Humphries, la estrella de televisión asegura que se dio cuenta a los pocos días de haberle dado el ‘sí quiero’. El pasado sábado, Kim visitó el programa Andy Cohen’s What Happens Live y habló sobre su segundo matrimonio, el cual no llegó a buen término y duró apenas 72 días.

Luego de ocho meses de noviazgo y un precipitado compromiso, Kim y Kris tomaron la decisión de casarse. En agosto de 2011 celebraron una lujosa boda en Montecito, California y días después volaron a la Costa Amalfitana, en la región de Campania, Italia para pasar sus primeros días como marido y mujer. Fue en ese momento cuando la socilité se dio cuenta que había cometido un grave error, y todo por sentirse presionada por la edad, pues en ese entonces ella recién había cumplido 30 años de edad y sentía que sus amigos la estaban dejando atrás, pues muchos estaban casándose y teniendo hijos. “Sólo pensé, tengo 30, mejor me caso”.

Kim admitió en el programa de televisión que entró en pánico después de cumplir 30 años, y pensó que quizá un compromiso sería lo indicado. “Sólo pensé: ‘Dios santo, tengo 30 años, mejor logro esto, mejor me caso’”.

“Supe en la luna de miel que esto no iba a funcionar, dijo la estrella de Keeping Up With The Kardashians. En aquel entonces se dijo que Kim no quería ir de luna de miel con Kris y que prefería viajar a ‘La Gran Manzana’ para grabar su reality show Kourtney & Kim Take New York. Luego de 72 días como esposa de Kris Humphries, la pareja decidió separarse.

Aunque su matrimonio fue muy breve, Kim se ha encargado de desmentir que su enlace fuera pura publicad, luego de que se dijo que la familia usó el enlace matrimonial para beneficio propio y de sus futuros proyectos en televisión. Después de una larga batalla en los tribunales, Kim y Kris finalmente quedaron divorciados en junio de 2013, sólo una semana antes de que ella diera a luz a su primer hijo con el rapero Kanye West.

Kim Kardashian ha estado casada en tres ocasiones. La primera fue con el productor musical Damon Thomas. La pareja se casó en enero de 2009, cuando ella tenía tan sólo 19 años de edad, tres años después se separaron. Después conoció al basquetbolista Kris Humphries, con quien su matrimonio no llegó a buen término y tras varias desilusiones amorosas, se casó por tercera ocasión con el músico Kanye West, padre de sus dos hijos North y Saint.