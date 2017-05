¡Boda por sorpresa! Miranda Kerr y Evan Spiegel se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia

La modelo Miranda Kerr, de 34 años, y el cofundador y CEO de Snapchat, Evan Spiegel, de 26, se dieron ayer el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia a la que asistieron menos de 50 invitados celebrada en su mansión en Brentwood, California.

Entre los invitados se encontraban los padres de la novia, John y Therese, su hermano Matthew y su esposo James Wright, sus abuelos, quienes fueron trasladados desde su casa de Nueva Gales del Sur, Australia, además de otros asistentes de “alto perfil y algunos modelos”, según informa el diario Mirror. El exmarido de la modelo, Orlando Bloom, de quien se divorció en 2013, no asistió al enlace, pero sí su hijo de seis años, Flynn, que desempeñó un papel importante en la ceremonia.

VER GALERÍA

Los asistentes llegaron en limusinas negras y furgonetas con cristales tintados y fueron recogidos en puestos de control secretos antes de ser conducidos a la mansión, de acuerdo con TMZ.

El enlace, que duró unos 20 minutos, se celebró bajo una gran carpa que fue colocada en el jardín de la pareja y que estaba decorada con bancos blancos y numerosas rosas de color rosa. Durante la ceremonia, un pianista y un cuarteto de cuerdas interpretaron el tema de Disney ‘When You Wish Upon a Star’.

VER GALERÍA

La novia lucía “como una princesa” y tanto ella como el novio, que la esperaba en el altar, se mostraron emocionados y con lágrimas en los ojos, según informadores de la revista E!News. "Los votos eran preciosos", continuó la fuente, y reveló que los invitados aclamaron al final de la ceremonia. "Para una boda pequeña, ha sido una producción enorme", dijo una fuente a People.

Miranda y Evan se prometieron en julio de 2016 después tras un año como novios. La pareja se conoció en 2014 en un evento de Louis Vuitton, y comenzó una relación en junio de 2015.