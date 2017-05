VIDEO: Tripulante de Ryanair canta su versión de ‘Despacito’ a 26 mil pies de altura

Millones han movido las caderas al ritmo de Despacito, pero sólo unos pocos han tenido la fortuna de escuchar esa canción a 26 mil pies de altura. ¿Cómo es esto posible? Un tripulante de la aerolínea irlandesa Ryanair sorprendió a los pasajeros en pleno vuelo con su propia versión del tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Javier Otero hizo que el vuelo de Sevilla a Gran Canaria fuera toda una fiesta. Con un carisma inigualable, el originario de Cádiz, se dirigió hacia los pasajeros como si fuera a hacer un anuncio y empezó a cantar Despacito. Los pasajeros no dudaron ni un segundo en sacar sus teléfonos móviles y grabar el mini concierto.

“Yo soy el que hago los public announcements y me gusta hacerlos a mi modo, con un poco de gracia, que no sean aburridos, ya que en Ryanair me dan una libertad que en otras compañías aéreas no da a sus trabajadores”, contó Otero en una entrevista con BuzzFeed España.

El video de Javier fue publicado en su cuenta de Facebook y se ha hecho viral y ha sido compartido más de ocho mil veces. “Siempre hago bromas, como dar la bienvenida al aeropuerto de Palma de Mallorca cuando aterrizamos, sea en la ciudad que sea, o decir que hemos llegado pronto porque hemos tenido suerte con los radares”, señaló el tripulante de 29 años. “Suelo hacerlas principalmente en los vuelos nacionales, porque la gente es más receptiva y porque las bromas en inglés quedan un poco peor”.

“Cada vuelo es un mundo y depende de los pasajeros. A veces, si hay mucha gente que va dormida, me da un poco de cosa molestar, así que susurro que voy a hacer un chiste bajito”, explica Javier a BuzzFeed España. Detalló que su versión de Despacito fue más especial porque abordo iba el futbolista español José Antonio Reyes, quien lo acompañó con las palmas.