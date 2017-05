La emotiva carta que Ariana Grande ha dirigido a sus fans tras el atentado de Manchester

Ariana Grande ha vuelto a las redes sociales con una emotiva carta dirigida a sus fans en la que afirma que regresará a Manchester para ofrecer un concierto benéfico en honor a las víctimas del atentado perpetrado el pasado lunes 22 de mayo al término de la actuación que ofreció en la ciudad inglesa y en la que fallecieron 22 personas y dejó 64 heridos.

En la nota la artista señaló que el recital, para el que aún no hay fecha, servirá para recaudar fondos a favor de las víctimas y sus familias. Además, muestra su dolor y afirma que las víctimas estarán en su mente el resto de su vida:

"Mi corazón, rezos y profundas condolencias están con todas las víctimas del ataque de Manchester y con todos sus seres queridos. No hay nada que pueda hacer yo ni nadie para haceros sentir un poco mejor. Igualmente, extiendo mi mano y corazón, todo lo que pueda hacer si necesitáis mi ayuda en cualquier aspecto. Lo único que podemos hacer ahora mismo es elegir cómo va a afectarnos esto para vivir el resto de nuestra vida. Llevo pensando en mis fans, en todos vosotros sin parar durante toda la semana. La manera en la que habéis manejado todo esto ha sido muy inspirador para mí y ha hecho que me sienta orgullosa de vosotros más de lo que os imaginaríais. La compasión, bondad, amor y fuerza que habéis demostrado esta semana ha sido justo lo contrario a la maldad tan tremenda que alguien demostró el lunes pasado. VOSOTROS sois lo contrario. Siento muchísimo el dolor y el miedo del trauma que estáis experimentando. Nunca seremos capaces de entender cómo ocurren este tipo de cosas por no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder. No funcionaremos movidos por el miedo. No vamos a permitir que nos divida. No dejaremos que el odio gane. No quiero continuar este año sin ver y apoyar a mis fans, igual que ellos lo han hecho en muchas ocasiones por mí. Nuestra respuesta a esta violencia es que debemos estar más cerca los unos de los otros, para ayudarnos, querernos, cantar más alto y vivir más generosamente de lo que ya habíamos vivido. Quiero devolver todo el cariño a la gente de Manchester, que ha dedicado su tiempo a mi fans, haciendo un concierto benéfico para conseguir dinero que irá destinado a las familias de las víctimas. Quiero agradecer a mis músicos y amigos por ser una expresión de amor a todo lo sucedido el Manchester. Os daré detalles de todo cuando haya más cosas confirmadas. Desde el día que empecé la gira Dangerous Woman Tour, dije que este show, más que nada fue creado para dar un espacio seguro a mis fans. Un espacio para escapar, celebrar, sanar, estar a salvo y ser ellos mismos. Para conocer a los amigos que habían conocido virtualmente. Para expresarse. Esto no cambia nada. Cuando miráis a la audiencia de mis conciertos, veis un grupo de gente guapa, diversa, pura y feliz. Cientos de personas increíblemente diferentes se reúnen por una misma razón: la música. La música es algo que todo el mundo puede compartir en nuestro planeta. La música está hecha para sanarnos, juntarnos y hacernos felices. Y así va a seguir siendo por nosotros. Seguiremos en honor de aquellos que se han ido, nuestros seres queridos, mis fans y todo aquel afectado por esta tragedia. Estarán en mi mente cada día y pensaré en ellos en cada cosa que haga, durante el resto de mi vida".

La cantante estadounidense de 23 años canceló tras el suceso sus conciertos en Londres para regresar a su ciudad natal, donde tal y como pudimos ver en exclusiva en HOLA.com estuvo arropada de su pareja y su familia. Grande tampoco actuará en Bélgica, Polonia y Alemania, como tenía previsto hacer en los próximos días y, según su página web, volverá a los escenarios el próximo 7 de junio con un concierto en París, tras el que proseguirá por otras ciudades de Europa, América Latina y Asia.

El pasado lunes, el terrorista suicida Salman Abedi, un británico de origen libio de 22 años, detonó una bomba casera a la salida del recital que la cantante ofrecía en el Manchester Arena y que atrajo en su mayoría adolescentes y jóvenes. El hecho dejó 22 muertos, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años, según informaron hoy las autoridades de Manchester, que dieron a conocer la detención, hasta el momento, de ocho sospechosos en el Reino Unido.