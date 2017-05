¡El mundo de AVATAR es ahora una realidad! Pandora abre sus puertas este Memorial Weekend, en Disney’s Animal Kingdom. El nuevo anexo a este parque adentrará a los visitantes a un mundo místico de montañas flotantes, bosques tropicales bioluminiscentes y nuevas experiencias que les quitarán el aliento.

VER GALERÍA Jon Landau, Wes Studi, Joel David Moore, Sam Worthington, Stephen Lang, James Cameron, Zoe Saldana, CCH Pounder, Bob Iger, Sigourney Weaver and Laz Alonso durante la inauguración de Pandora The World of Avatar. (Matt Stroshane, photographer)

Pandora, la expansión más grande en la historia de Disney’s Animal Kingdom, continúa la tradición del parque de celebrar la importancia y el valor de la naturaleza, la transformación a través de la aventura y un llamado personal a la acción.

VER GALERÍA Pandora es la nueva atracción, la cual seguramente será visitada por miles de turistas. Foto: Cortesía Disney

Inspirado en AVATAR, el film récord de taquilla y ganador del Oscar dirigido por James Cameron. HOLA! USA estuvo presente en el evento de apertura en dónde pudimos recorrer este maravilloso parque a lado de James Cameron, y del elenco original de este film: Sigourney Weaver, Zoe Saldana, y Laz Alonso. El evento de inauguración lo oficializó, Bob Iger, CEO de Disney.

VER GALERÍA Bob Iger, CEO de Disney y James Cameron. (David Roark, photographer)

“Pandora es la culminación de un sueño se ha hecho realidad, Ahora cualquiera puede visitar el Mundo de Avatar en toda su majestuosidad. El propósito es que Pandora y Disney's Animal Kingdom nos inspiren a comprender y respetar el mundo natural y nuestro lugar en él”, dijo Cameron durante la apertura oficial.

VER GALERÍA Cameron tiene previsto producir cuatro secuelas más de Avatar. Foto: Cortesía Disney

Cameron comunicó sus planes de producir cuatro secuelas de la cinta Avatar. La segunda parte está programada para diciembre 2020, y las siguientes tres en diciembre 2021, 2024 y 2025 respectivamente.