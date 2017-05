Hace unos días fue Georgina Rodríguez la que compartió la primera foto en sus redes sociales en la que salía junto a Cristiano Ronaldo, demostrando que lo suyo va muy en serio, y ahora ha sido él el que ha querido gritar su amor a los cuatro vientos publicando una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿El motivo? Además de que es una manera de hacer 'oficial' su relación, ya que hasta ahora no habían compartido ninguna foto juntos, son muchos los que han comentado que Georgina, de 23 años, podría estar embarazada debido a la posición de sus manos, que están apoyadas sobre el abdomen de ella.

Diferentes medios se han hecho eco de los rumores y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios. De hecho, en los más de 55.000 comentarios que tiene la foto, pueden leerse muchos mensajes que le preguntan si es verdad que la cigüeña les va a visitar en los próximos meses y se anticipan a felicitar a la pareja por la buena nueva. ¿Será verdad? ¿O tan solo es pura casualidad? De lo que no hay duda es de la enorme expectación que han provocado con esta imagen, que ya lleva más de 3,7 millones de 'me gusta' y está dando la vuelta al mundo.

Los rumores llegan unas semanas después de que se publicara que a la familia podrían sumarse dos nuevos miembros, según publicó el diario británico The Sun. El jugador del Real Madrid se convertirá "muy pronto" en padre de gemelos por gestación subrogada, según dicho medio, si bien esta información no ha podido confirmarse todavía. Citando una fuente cercana a la familia del futbolista luso, The Sun apuntaba que la madre de los bebés se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos y ya está en avanzado estado de gestación.

El futbolista ya había mencionado sus intenciones de tener más hijos. "¿Cinco o seis hijos? ¿Por qué no? Tengo las condiciones necesarias y quiero tenerlos", aseguró durante una entrevista a la revista FHM en 2015. En aquel momento, comentó que todavía le faltaba "encontrar a la mujer adecuada". ¿Será Georgina esa mujer? La revista ¡HOLA! descubrió su romance a finales de noviembre, y desde entonces la pareja ha sido fotografiada en multitud de ocasiones.