Katy Perry explica el motivo de su enfado con Taylor Swift

Han pasado ocho años desde que protagonizaran esta entrañable imagen como dos buenas amigas y muchas diferencias han surgido desde entonces. Katy Perry y Taylor Swift dejaron de ser amigas y confidentes para iniciar una guerra abierta en 2011. Ahora la cantante de Roar ha querido explicar el motivo de su complicada relación con la cantante Taylor Swift y lo ha hecho subiéndose al automovil de James Corden en su show Carpool Karaoke. Todo comenzó con un malentendido entre sus bailarines. Katy Perry cuenta que uno de ellos le preguntó si podía irse de gira con Taylor Swift, a lo que ella contestó que sí, siempre y cuando estuviese de vuelta un año después, cuando comenzase su gira. Llegado el momento, Taylor acusó a Perry de querer sabotearle su tour. Ahí comenzó el enfrentamiento.

Poco después fue cuando Swift lanzó Bad Blood, un tema que parecía ir dedicado a su enemiga. Perry admite no ser partidaria de este tipo de enfrentamientos y le gustaría poner punto y final a la pelea. "Ella lo empezó y es hora de que lo termine. Traté de hablar con ella al respecto, pero no quiso”, dijo la expareja de Orlando Bloom al presentador. “Fue un enfado definitivo y luego ella escribió una canción sobre mí. Ok, ¿así es como quieres solucionarlo?", dijo y concluyó "Todo se trata del karma. Creo que las mujeres unidas, no divididas y sin todos estos problemas, arreglaremos el mundo".

La cantante, además de aclarar alguno de los temas más polémicos de su carrera como su enfrentamiento con Perry, se subió al coche de Corden para cantar algunas de sus canciones de más éxito. Firework, Dark Horse, Bob Appétit, Roar y Swish Swish, el tema de su último disco Witness, que según sus fans le ha dedicado a Taylor Swift. Fue en el espacio The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, donde Katy Perry habló de su polémico tema cuando le preguntaron si había sido compuesto pensando en alguien en concreto. “Es un gran himno para que la gente lo use cuando alguien quiere subestimarte o criticarte”, señaló la estrella pop, que, lejos de querer entrar en polémica, ni lo negó ni lo confirmó.