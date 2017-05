Kourtney Kardashian presume de su nueva y joven conquista en Cannes... ¡y su ex también!

Desde hace semanas, los rumores sobre el posible nuevo amor de Kourtney Kardashian se han disparado. El afortunado es Younes Bedjima, exboxeador de origen argelino 14 años menor que ella, con quien, de acuerdo con los medios de comunicación estadounidense, llevaría saliendo desde octubre del año pasado. Aunque ellos han preferido mantenerse en silencio en lo referente a su relación, una imagen vale más que mil palabras, y las instantáneas que ambos han protagonizado esta semana en Cannes dejan pocas dudas.

La localidad francesa alberga estos días uno de los Festivales de Cine más populares del mundo, un gran acontecimiento que atrae a numerosas estrellas de la pequeña y gran pantalla, la moda o la música. Entre los asistentes nunca faltan las Kardashian, siempre presentes en los eventos más glamurosos, y este año, por el momento, hemos visto a Kourtney y Kendall dispuestas a divertirse y no solo sobre la alfombra roja.

Kourtney Kardashian ha sido fotografiada pasándolo en grande junto a su nuevo y joven amor en Cannes. Aprovechando el mar y el buen tiempo, la mayor del famoso clan salió a navegar cpm su hermana Kendall Jenner, Younes y algunos amigos y, si bien disfrutó de la compañía de todos ellos, no hay duda de que su atención estaba centrada en el exboxeador. Animadas charlas, miradas cómplices, gestos de cariño y un paseo en moto acuática en el que no pararon de reír y abrazarse fueron algunas de las evidencias de lo bien que están juntos.

Pero Kourtney no ha sido la única que ha presumido de nueva y joven conquista en Cannes. Desde hace algunos días se rumoreaba que su ex pareja, Scott Disick, padre de sus tres hijos -Mason, Penelope y Reign- mantiene una relación con la joven ex estrella de Disney Bella Thorne y hace un par de días fueron fotografiados en el aeropuerto LAX de Los Ángeles poniendo rumbo a la localidad francesa, acompañados por la hermana de la actriz, Dani Thorne.

Una vez en Cannes han sido captados en actitud muy cariñosa, protagonizando algunos apasionados besos y románticos abrazos. Al igual que en el caso de Kourtney y Younes, entre Scott y Bella existe una diferencia de edad de 14 años, pues Bella tiene 19 y Scott 33.

Tras muchas idas y venidas, Kourtney Kardashian y Scott Disick pusieron fin a su romance en 2015, después de nueve años de amor y tres hijos en común. Ambos mantienen una relación cordial y hasta amistosa por el bien de los niños, y hace apenas un mes estuvieron juntos de vacaciones familiares en Hawái.

Según informó E! News, Kourtney Kardashian y Younes Bedjima se conocieron el pasado otoño durante la semana de la Moda de París. “Kourtney y Younes han salido en diferentes ocasiones durante las últimas semanas. Han sido encuentros muy casuales, pero han llegado a conocerse mejor y se lo están pasando muy bien”, aseguró una fuente cercana al joven. Si bien no considerarían que lo suyo sea algo serio, no hay duda de que su relación va viento en popa.