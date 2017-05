George y Amal Clooney podrían convertirse en padres en cualquier momento

En cuestión de horas o días, George Clooney y su esposa, Amal, podrían convertirse en padres de dos hermosos bebés. Una fuente cercana a la emocionada pareja contó que ya están casi listos para la llegada de sus pequeños. Según Entertainment Tonight, la abogada de 39 años podría dar a luz antes de la primera semana de junio, es decir en lo que resta de esta semana. “Están esperando que ella dé a luz en cualquier momento”, dijo la fuente, la cual añadió que la pareja se encuentra en su residencia de Sonning, en el condado de Berkshire, Inglaterra.

VER GALERÍA George Clooney sabe perfectamente como envolver en mantitas a los niños, lo pondrá en práctica son sus hijos. Foto: Getty Images

Celosos de su privacidad, los Clooney no han compartido muchos detalles sobre el nacimiento de sus hijos, sin embargo George ha soltado algunas bromas y comentarios que dejan ver lo entusiasmado que está por convertirse en padre por primera vez. Durante el CinemaCon en Las Vegas, en marzo pasado, el actor de Ocean’s Eleven habló sobre su esposa: “Ella lo está haciendo realmente bien, es increíble. Yo no tengo nada que hacer. No hay nada en lo que yo pueda ayudar, pero hago té y otras cosas sin importancia”.

George bromeó acerca de los nombres que había elegido para sus hijos, los cuales no le hicieron gracia a Amal. Foto: Getty Images

También habló sobre las cosas con las que podrá ayudar en casa, una vez que nazcan los niños: “Sé hacer swaddling- técnica para envolver a un bebé en una mantita para que se sienta como en el vientre materno- Sé lo que me espera”.

Sobre los nombres de los niños, George contó divertido que su mujer ya le ha prohibido un par de nombres. “Mi esposa dice que no puedo llamarles Casa y Amigos, eso es lo único que no puedo hacer”, reveló a Extra, haciendo referencia a su marca de tequila Casamigos, la cual comparte con su amigo y socio, Rande Gerber, esposo de Cindy Crawford.