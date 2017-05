VIDEO: Los divertidos pasos de baile de Jennifer Lopez bajo la dirección de sus ‘mini’ coreógrafos

Aunque es una bailarina profesional, eso no quiere decir que Jennifer Lopez no pueda aprender cosas nuevas… y de quien menos lo esperaría. El pasado lunes, ‘La Diva del Bronx’ participó en el Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special de James Corden. En esta ocasión, James y JLo no dieron un divertido paseo a bordo de una SUV, sino que recibieron lecciones de baile en un salón.

James y Jennifer siguieron los pasos tal y como los niños se los ponían. Foto: The Late Late Show with James Corden.

Con ropa cómoda, el presentador y la cantante recibieron a sus pequeños maestros, quienes dieron a JLo una valiosa lección, de la cual seguramente la estrella sacó algunos pasos nuevos. En la denominada Toddlerography, Jennifer y James marcaron los pasos que sus mini profesores les enseñaron. Algunos niños mostraron más entusiasmo que otros, y el resultado fue increíble.

Al ritmo de On the Floor –uno de los más grandes hits de Jennifer– la cantante y el presentador iban siguiendo los improvisados movimientos que les marcaban los simpáticos niños, quienes no imaginaron que estaban poniéndole pasos de baile a una experta en la materia. Tras una agotadora rutina, los pupilos y su maestro se hicieron acreedores a un merecido descanso en una alberca de pelotas.