‘Ariana Grande es la cantante favorita de mi hija’, dice Salma Hayek con lágrimas en los ojos, ‘Ella pudo estar allí’

Mientras era entrevistada en el festival de Cannes, Salma Hayek no pudo contener las lágrimas cuando se le preguntó sobre el incidente de Manchester en donde, según la BBC, un sujeto de 22 años detonó un explosivo durante un concierto de Ariana Grande el lunes pasado. Visiblemente afectada, el incidente, que dejó a 22 muertos y decenas de heridos, impactó a la actriz a tal grado que ni siquiera pudo enviar un mensaje a las víctimas del incidente.

“¿Tienes un mensaje para las jovencitas que fueron afectadas por el ataque terrorista, que siguen preocupadas?”, preguntó un locutor a la madre de Valentina Pinault. “No. No porque no estoy segura que es lo que se debe sentir hoy. Estoy aterrada y no sé qué decirle a mi hija. No voy a fingir que lo tengo resuelto porque sigo impactada”, contestó Hayek.

“Ariana Grande es la cantante favorita de mi hija”, continuó Salma, “si el concierto hubiera sido en Londres, conmigo o sin mi, mi hija estaría allí. Ella iría con sus amigas”. La esposa de François-Henri Pinault confesó que no ha dormido bien desde el lunes, y que sigue tan impactada por el incidente que aún no lo supera.

“¿Qué si tengo un mensaje? No. Soy muy opinada cuando sé de lo que estoy hablando, pero ni siquiera he procesado esto. No voy a hablar por hablar — no sé ni por dónde empezar. A lo mejor ustedes tienen un mensaje que pueda ayudar a todas esas madres desconsoladas, que me pueda ayudar hasta a mi porque sigo devastada”.

La BBC reportó que Salman Abedi, un sujeto británico de 22 años que falleció instantáneamente, podría ser el responsable de la explosión. La policía de Manchester cree que Abedi detonó el explosivo dentro del vestíbulo del Manchester Arena, el estadio que tiene una capacidad hasta para 21,000 personas. Unas horas después, el Estado Islámico (ISIS) tomó crédito por el atentado.