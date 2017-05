Alec Baldwin habla sobre la primera vez que experimentó los síntomas del Lyme: 'Pensé que iba a morir'

El actor Alec Baldwin habló por primera vez sobre los efectos de la enfermedad del Lyme. El histrión padece esta dolencia desde 2011, la cual se origina a causa de la picadura de una garrapata. Durante la gala anual de la Bay Area Lyme Foundation, Alec habló de los devastadores efectos de la enfermedad, los cuales se presentan en el cada mes de agosto.

“La primera vez fue lo peor de todo”, indicó. “Síntomas similares a la gripe, sudando hasta la muerte en mi cama… Pensé que no iba a sobrevivir, pensé que iba a morir. Estaba solo en casa, no estaba casado, me acababa de divorciar de mi primera esposa y, tirado en la cama, pensé que me iba a morir ahí”, describió el actor sobre la primera vez que sintió los síntomas de la enfermedad, la cual es producida por la bacteria Borrelia Burgdorferi que transmiten las garrapatas.

VER GALERÍA Alec y su esposa revisan constantemente a sus hijos para estar seguros de que no tienen picaduras de garrapata. Foto: Instagram Alec Baldwin

Ese mismo año, Alec confesó en una entrevista con el New York Times que padecía la misma enfermedad que Avril Lavigne, Yolanda Foster y Thalía. Después de esa revelación, el actor de películas como Blue Jasmine no volvió a hablar del tema hasta la gala Bay Area Lyme Foundation, realizada el pasado fin de semana.

Alec tiene una hermosa familia, la cual fue presentada en un número pasado de HOLA! USA. Foto: Instagram Alec Baldwin

Consciente de lo que esta enfermedad puede hacer y lo fácil que podría resultar que sus hijos la contrajeran, él y su esposa, Hilaria Baldwin, revisan constantemente a sus tres hijos, Carmen Gabriela, Leonardo Ángel y Rafael Thomas, en la búsqueda de la picadura de garrapatas. “ Quiero que crezcan montando a caballo y bicicleta, sin tener que examinarlos diariamente con una lupa enorme para asegurarme de que no tengan garrapatas en su cuerpo o en sus perros, pero eso ya forma parte de mi estilo de vida”, dijo el actor a AP.

Cada año se reportan 30 mil nuevos casos de la enfermedad del Lyme al Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), aunque el CDC asegura que el número real es de casi 300 mil.