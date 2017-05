¡Más que Jennifer López! Katy Perry recibirá 25 millones de dólares por su participación en American Idol

Figuras como Jennifer López, Paula Abdul, Steven Tyler y Mariah Carey han sido jueces en American Idol. J-Lo ganó 17.5 millones dólares por su participación en la temporada número 13, mientras que Mariah se echó al bolsillo un poco más (18 millones durante la temporada número 12). Según reportó el diario TMZ, a Katy Perry le habían ofrecido 20 millones hace 5 años, pero no fue suficiente. Darse a desear ha funcionado para la famosa intérprete de Roar, pues el mismo diario asegura que Perry finalmente firmó un acuerdo con el programa, pero por la exorbitante cifra de 25 millones de dólares.

VER GALERÍA

Aunque los productores de American Idol parecen tener cuentas de banco con fondos ilimitados, The X Factor, la competencia, no se queda muy atrás. Britney Spears ganó 15 millones de dólares durante la segunda temporada de aquel programa, mientras que Shakira y Christina Aguilera obtuvieron 12 millones por su participación en The Voice, otro programa con un formato parecido al de American Idol. Por supuesto, nadie ha ganado más que Simon Cowell, el productor y juez británico, quien durante la tercera temporada de The X Factor obtuvo 95 millones de dólares.