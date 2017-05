VIDEO: Captan momento en que Melania le da un manotazo a Donald Trump

El famoso Air Force One descendió sobre el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv el lunes, 22 de mayo. Una muchedumbre recibió a Melania y Donald Trump, y entre ellos se encontraba Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Tras caminar sobre la pista, en vista de decenas de reporteros y fanáticos, Donald Trump intentó tomar la mano de la Primera Dama, pero Melania, quien caminaba unos cuantos centímetros detrás de su esposo, dio un manotazo rápido al presidente número 45 de Estados Unidos.

No es la primera vez que la madre de Barron Trump rehuye de las caricias de su esposo. El año pasado Melania contó a la revista GQ que “la clave para tener un buen matrimonio es usar baños separados”. Pero según un allegado de la revista US Weekly, “Ellos no pasan la noche juntos — nunca”. Poco tiempo después, se publicó un video que parece mostrar a Melania evitando de las caricias de Donald. “Este clip muestra a ‘FLOTUS’ (First Lady of the United States) físicamente temblando al ser casualmente acariciada por su marido”, aseguró el portal Hollywood Reporter (segundo 11):

A principios del mes la cuenta personal de Melania Trump (@MELANIATRUMP), que ha sido verificada por Twitter y que no es la misma que utiliza como Primera Dama (@FLOTUS), desató una ola de conmoción entre sus seguidores. Dicha cuenta solo le había dado ‘like’ (me gusta) a dos ‘tweets’, y uno de ellos contiene un GIF que muestra a Melania cambiar de expresión rápidamente después de mirar a su esposo, y contiene el siguiente mensaje: “El único muro que ha construido Donald Trump es uno que se encuentra entre él y su mujer”.

Ese ‘like’ desapareció a los 45 minutos, presuntamente después que la Primera Dama, o quien sea que haya estado manejando su cuenta, descubrió que el ‘me gusta’ había empezado a llamar la atención. Cuando se le preguntó a Andy Ostroy, el autor del ‘tweet’, si tenía alguna conexión con Melania, el usuario respondió “Mmmm… pues parece que ahora sí”.