El paraíso en la Polinesia Francesa donde Pippa Middleton y James Matthews pasarán su luna de miel

Tras ser protagonistas de la llamada boda del año en Reino Unido, Pippa Middleton y James Matthews fueron fotografiados el domingo 21 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde tomaron un vuelo rumbo al paradisíaco destino en el que pasarán sus primeros días como marido y mujer. La hermana de la Duquesa de Cambridge y su esposo han elegido un destino súper privado en una isla llamada Tetiaroa, ubicada en la Polinesia Francesa, la cual perteneció al fallecido actor Marlon Brando.

VER GALERÍA Los recién casados fueron fotografiados en Los Ángeles, mientras tomaban un vuelo rumbo a su honeymoon. Foto: Getty Images

Durante la filmación de Mutiny On the Bounty, en 1962, Brando divisó el atolón, el cual está localizado a 30 millas al norte de Tahití. Quedó tan impresionado por su belleza, que lo compró junto con su esposa Tarita Teriipaia, por $20 mil dólares. Brando y Teriipaia –una actriz francesa con ascendencia polinesia– estuvieron casados por 10 años, de 1962 a 1972. Tras la muerte del célebre actor en 2004, el atolón se convirtió en un hotel ecoturístico de gran lujo llamado The Brando, donde el costo aproximado por noche es de casi cuatro mil dólares.

VER GALERÍA Los señores Matthews pasarán una semana en el lujoso complejo de The Brando. Foto: Instagram The Brando

¡TODOS LOS DETALLES DE LA RECEPCIÓN DESPUÉS DE LA BODA DE PIPPA MIDDLETON Y JAMES MATTHEWS!

El complejo turístico cuenta con 35 villas, las cuales están distribuidas en el conjunto de islotes. Al centro, hay una laguna de aguas cristalinas, en las que Pippa y James podrán nadar entre tortugas, corales y peces multicolores. Cada una de las villas cuenta con una alberca privada, acabados de lujo, electricidad generada con paneles solares y generadores de energía que funcionan con aceite de coco.

VER GALERÍA El complejo ha recibido distinguidos huéspedes, como Barack y Michelle Obama. Foto: Instagram The Brando

La villa más cara tiene una longitud de dos mil 648 pies cuadrados, tres dormitorios, una piscina de 236 pies cuadrados y tiene un costo de $13 mil dólares por noche. Además de estas lujosas comodidades, The Brando cuenta con cuatro restaurantes, room service, un spa y en él se pueden practicar diferentes actividades como snorkel, buceo y paddle boarding.