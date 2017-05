Huma Abedin, la mano derecha de Hillary Clinton, finalmente pide el divorcio a Anthony Weiner

A principios del 2011, mucho antes de convertirse en uno de los políticos más controvertidos de esta década, parecía que Anthony Weiner iba a ser una súper estrella del partido demócrata. Aunque había sido criticado por ser un jefe muy duro, su personalidad — intensa, feroz y fuerte — siempre dejó buenos resultados. Aparte, tenía conexiones excelentes ya que su esposa, Huma Mahmood Abedin, ha sido la mano derecha de Hillary Clinton desde 1996, cuando ella comenzó a trabajar en la Casa Blanca.

Fue a mediados del 2011 que la carrera de Anthony comenzó a derrumbarse, pues se descubrió que el congresista había intercambiado fotografías “altamente explícitas” con varias mujeres por medio de sus redes sociales. No fue la última vez que se le acusó al oriundo de Nueva York, quien se había casado con Huma en julio del 2010, de acosar a varias mujeres por medio del internet. Aún así, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Jordan Zain, en diciembre del 2011.

Tras sufrir varios escándalos, Anthony, de 52 años de edad, y Huma, de 40, finalmente anunciaron su separación en agosto del 2016. Justo cuando el mundo entero comenzaba a olvidarse de Wiener, en octubre del 2016 el director del FBI, James Comey, quien se encontraba investigando a Anthony por supuestamente haber acosado a una menor de edad, anunció que volvería a abrir el controvertido caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton.

Comey, quien fue despedido por Donald Trump hacer un par de semanas, decidió reabrir la investigación en contra de Clinton debido a que su equipo había encontrado cierta correspondencia de Hillary en la computadora de Anthony. Al final Comey declaró que Hillary no había cometido ningún crimen, pero, según varios demócratas y la propia candidata a la presidencia, reabrir el famoso caso contra ella pocos días antes de las elecciones presidenciales prácticamente aseguró la victoria de Trump, pues muchos votantes perdieron la confianza en Clinton.

Según el diario New York Post, Huma finalmente pidió el divorcio a Weiner hoy en una corte de Manhattan. Sorprenderá a pocos ya que esta misma mañana Anthony aceptó haber acosado a una adolescente de 15 años frente a un juez federal. “Tengo una enfermedad pero no tengo una excusa”, dijo Anthony a la jueza Loretta Preska antes de aceptar que también había enviado imágenes explícitas a la misma menor de edad. Huma no asistió al juzgado del ex-congresista y se reporta que su aún esposo podría ir a la cárcel hasta por 10 años.