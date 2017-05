Fallece Roger Ailes, el asesor y ex-jefe de FOX News que propulsó la presidencia de Nixon, Reagan y Bush

Hoy por la mañana se dio a conocer la muerte de Roger Ailes, el asesor político y controvertido ex-jefe de FOX News, el canal conservador más importante de Estados Unidos. “Estoy profundamente triste y me destroza el corazón tener que anunciar que mi esposo, Roger Ailes, falleció esta mañana”, escribió su esposa, Elizabeth Ailes. “Roger fue muy cariñoso no solo conmigo, sino con Zachary, nuestro hijo, y un amigo leal para muchas personas”.

El americano nació en Ohio en 1940 e inició su carrera trabajando en televisión local. No fue hasta la década de los sesentas que comenzó a asesorar a políticos como Richard Nixon, quien se convirtió en el presidente número 37 de Estados Unidos, para seguir después con Ronald Reagan y George H. W. Bush. Después de establecerse como una de las figuras más poderosas dentro del ámbito conservador, Ailes fue contratado por el magnate Rupert Murdoch en 1996 para montar FOX News, la competencia de cadenas como CNN y CNBC.

FOX News se convirtió en el canal conservador más influyente de Estados Unidos y fue Roger quien reclutó a sus reporteros más famosos, entre ellos Bill O’Reilly, Sean Hannity y Megyn Kelly. En el 2016, 20 años después de haber inaugurado el canal, Ailes fue acusado de acoso sexual por Gretchen Carlson, una de las reporteras más populares de FOX News. Varias semanas después, otras empleadas reportaron que habían pasado por circunstancias similares a las de Gretchen y, al poco tiempo, FOX News y Ailes decidieron concluir su relación laboral. Roger recibió un pago de 40 millones de dólares tras su salida.

Aunque aún no se revela de qué murió Roger, hace 5 años el asesor le contó a su biógrafo lo siguiente: “Mi doctor me dijo que estoy viejo, gordo y feo, pero que ninguna de esas cosas me matará inmediatamente. Me dicen los actuarios que me quedan de 6 a 8 años de vida. A lo mejor 10. 3000 días, más o menos”.