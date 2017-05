Aunque ya no ostentan los cargos presidenciales, Barack y Michelle Obama no dejan de ser dos de las figuras públicas más queridas por el pueblo estadounidense. Paso a paso, los ciudadanos han seguido sus días fuera de la Oficina Oval y se han mostrado como una pareja relajada y feliz, tras hacer historia como la primera pareja presidencial afroamericana. Sobre la actual administración del país bajo el cargo de Donald Trump, el ex presidente ha preferido mantener su opinión lejos de los reflectores, sin embargo en su círculo de amigos más íntimos ha dejado ver que algunas cosas no son de su agrado.

Este desagrado se origina incluso desde la noche de las elecciones presidenciales. “No es nada más que un fanfarrón”, dijeron a la revista People dos amigos cercanos a Obama, quienes hicieron referencia a una llamada telefónica que él y Trump habían tenido en la noche de los comicios electorales, en noviembre pasado.

Durante esa llamada, Obama reveló a sus amistades que el entonces presidente electo le expresó su ‘respeto’ y ‘admiración’, luego de años de intimidaciones y ataques verbales en su contra. Una de tantas polémicas declaraciones que habría hecho Trump contra Obama fue la de agosto de 2012, cuando el empresario indicó que el certificado de nacimiento de Obama era falso y que no era ciudadano estadounidense.

A casi cinco meses de que arrancara la actual administración, ¿ha cambiado la opinión del ex mandatario? Uno de los amigos de Obama habló con People y reveló que Barack Obama mantiene su postura. “Bueno, no ha mejorado”, señaló. Un tercer informante expresó el sentir del ex presidente: “Está profundamente preocupado por lo que ha visto. Pero también es optimista y le alienta ver el hecho de que los ciudadanos no sólo lo vean, sino que se involucren con sus vecinos y representantes electos en los ayuntamientos”.

Desde los resultados de las pasadas elecciones, Barack Obama ha sido cuidadoso en no violar el código ‘no escrito' sobre el comportamiento de los ex presidentes de criticar a quien está actualmente en la Oficina Oval. “Él es muy respetuoso del rol que tiene un ex presidente y tiene claro que los ex mandatarios no deben mirar sobre su hombro a sus sucesores y cuestionarles en cada decisión”, señala David Axelrod, estratega político y gran amigo de Barack Obama. “Obviamente, esto ahora es un conjunto único de circunstancias, pero mi intuición me dice que va a tratar de respetar esa tradición, reservándose el derecho a expresarse en determinados momentos cuando las cosas suben a otro nivel”.