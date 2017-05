FOTOS: Salma Hayek y Naomi Campbell derrochan glamour en Londres

Hubo muchos invitados en la presentación de Can’t Stop, Won’t Stop, un nuevo documental que cataloga la historia de la disquera Bad Boy. El sello, fundado por el rappero, productor y empresario Sean ‘P. Diddy’ Combs, ha lanzado la carrera de decenas de artistas desde el principio de la década de los noventas. “Quería hacer un documental como el Truth or Dare de Madonna”, indicó Sean, a quien también se le conoce como “Puff Daddy”.

Como era de esperarse, hubo varios invitados de lujo, pero fueron Salma Hayek y Naomi Campbell quienes verdaderamente alumbraron con su presencia. La actriz mexicana vistió un saco negro de piel y lo combinó con una falta de franela, bolso amarillo y una blusa sedosa color perla. La mítica supermodelo no se quedó atrás; vistió un atuendo completamente negro con algunas transparencias en su ‘top’ y pantalones.

Salma y su impresionante madre, Diana Jiménez, posaron para la revista ¡HOLA! en la ciudad a la que están tan agradecidas: Los Ángeles. "Siempre supe que Salmita iba a ser algo grande en su vida, por su carácter, por su forma de luchar por lo que quería. Me sigue sorprendiendo cada vez porque no tiene fin. Una vez alguien me preguntó: ¿Hasta dónde va a llegar Salma? y yo le contesté: 'Hasta donde su capacidad la lleve'", confiesa su madre que fue quien inculcó a Salma su pasión por la música y el arte.

