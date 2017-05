Salma Hayek confiesa su secreto para evitar inyectarse bótox

A muchas celebridades les provoca estrés el paso de los años, y recurren a las manos de un cirujano plástico. Otras famosas como Salma Hayek, prefieren tomarse las cosas a la ligera y disfrutar las consecuencias de la edad, aunque en ocasiones la idea de recurrir al bótox la ha tentado.

VER GALERÍA Salma Hayek prefiere remedios más naturales que las inyecciones o las cirugías. Foto: Getty Images

“Cuando empiezas a fantasear y pensar: ‘A lo mejor debería ponerme un poco de esa cosa, el bótox, de lo que tan en contra estoy…’, pero entonces me digo: ‘Espera un momento. A lo mejor deberías dormir un poco más y hacer ejercicio y ser más sana y puede que eso tuviera el mismo efecto que un par de inyecciones de bótox'… Siempre puedo hacer un esfuerzo por ser más saludable”, contó a la publicación Rhapsody.

VER GALERÍA Salma también recurre a los servicios de una excelente masajista japonesa. Foto: Instagram Salma Hayek

Hace un par de años, Salma también confesó que su cutis lucía perfecto y radiante gracias a las manos de Makiko, su masajista. “Mi secreto de belleza se llama... Makiko. Es mi masajista japonesa. ¡Es una verdadera maga! Me tensa la piel de la cara, de la frente, de las mejillas, con solo unos movimientos. Después de cada una de nuestras sesiones tengo la impresión de haber rejuvenecido diez años. Muchas gracias, Japón", explicó en una entrevista a la revista Gala.

VER GALERÍA ¡Bellísima a sus 50 años! Foto: Instagram Salma Hatek

Algunos podrían pensar que al llegar a sus 50 años de edad, la estrella de películas como Frida estaría tranquilamente en casa, pero no es así. “Nunca antes había tenido tanto trabajo. Siempre te aconsejan que amores dinero porque todo se habrá acabado para ti cuando cumplas los 30. Pero también me dijeron que nunca conseguiría trabajo en Los Ángeles porque era mexicana y tenía acento. Ahora tengo 50 y estoy trabajando más que nunca antes. Los mejores personajes son de mueres de treinta y tantos para arriba. Como actriz, son más interesantes. Ahora me he librado por fin de la etiqueta de sex symbol”.