Hace unas semanas, los fanáticos de Adela Noriega se habían enterado de un supuesto encuentro entre la actriz y Elizabeth Álvarez. Ambas trabajaron juntas en la telenovela de Fuego en la Sangre (2008) y a través de una cuenta de Instagram, Elizabeth había contado a sus seguidores acerca de la supuesta cita con Adela, sin embargo todo fue falso.

VER GALERÍA Adela Noriega lleva alejada de las cámaras poco más de nueve años. Foto: Getty Images

La propia Elizabeth se encargó de desmentir el encuentro con Adela y aclaró que no mantiene comunicación con ella. Durante la alfombra roja de la presentación de la línea de cosméticos de Aracely Arámbula, la esposa del actor Jorge Salinas habló sobre esta situación: “Nada me gustaría más que ver a Adela Noriega, me encanta, la admiro y la respeto, no tengo contacto con ella pero fue totalmente falso. Es una cuenta falsa de una persona que no tiene nada más qué hacer que hablar y poner cosas mías”, dijo a MezcalTV.

VER GALERÍA A través de las redes sociales, se hizo viral el 'supuesto' encuentro entre Adela y Elizabeth. Foto: Redes sociales

A finales del mes de abril, se difundió el siguiente mensaje en Instagram, el cual dio esperanza a los fieles seguidores de Adela Noriega, quienes añoran su presencia en la televisión. “Hoy estuve platicando un poco con mi querida @adela_noriega me dio muchísimo gusto saber de ella, después de tanto tiempo, me estuvo platicando de tales proyectos, más aún no confirmados, y también me confirmó que sus redes sociales son INSTAGRAM: @adela_noriega TWITTER: Adelanoriegamex”.

Además de comentar que se había encontrado con la protagonista de Guadalupe, Elizabeth publicó las supuestas redes sociales de la actriz. Sin embargo, para desilusión de los fanáticos de ambas, esto no fue más que información falsa. Sobre la vida de Adela poco se sabe y al parecer, la actriz de 47 años no tendría planes a corto plazo de retomar su carrera.