Chanel se disculpa con la actriz Gabourey Sidibe por trato discriminatorio en una de sus tiendas

Seguramente el rostro de Gabourey Sidibe te es familiar. La joven conquistó la pantalla grande en 2009 con el drama Precious, lo cual la hizo acreedora a una nominación en los Oscar. La actriz de 34 años, contó en su blog la desagradable experiencia que vivió, cuando acudió a comprar una gafas de sol a una de las tiendas de la reconocida marca Chanel, en Chicago.

Luego de que la noticia de la discriminación a Gabourey diera la vuelta al mundo, la marca le ofreció una disculpa, a través de un mensaje publicado en el mismo blog donde relató la situación. “Expresamos nuestro sincero arrepentimiento por el servicio de atención que Sidibe ha mencionado en su entrada. Sentimos que no se sintiera bienvenida y ofendida. Nos tomamos sus palabras muy en serio e inmediatamente investigaremos lo qué ocurrió, porque esto no va en absoluto con la línea de de los altos estándares con los que Chanel quiere servir a sus clientes”.

¿Cómo fue que Gabourey fue discriminada en una de las boutiques de Chanel? En la publicación, la cual hizo en el blog de su amiga Lena Dunham, la originaria de Nueva York relató lo que le ocurrió. “Mi cabellera estaba larga y ondulada, llevaba mis botas nuevas Balenciaga y lleva un bolso vintage de Chanel al hombro, sobre un abrigo con capucha de piel. ¡Me veía como me gusta verme!”.

A pesar de eso, la actriz asegura que sintió el rechazo de una de las vendedoras de la tienda, quien la observó como si no perteneciera a ese lugar. Tras esta desagradable situación, la mujer le hizo una recomendación: que atravesara la calle y que ahí encontraría una tienda de descuentos con las gafas de sol que estaba buscando. “Supe lo que estaba haciendo, ella decidió, con una sola mirada, que yo no iba a gastar dinero allí. A pesar de que incluso llevaba una cartera Chanel, ella decidió que yo no era una clienta para la firma y que no merecía su tiempo”.

El post continuaba: “No importa lo arreglada que vaya, nunca voy a ser capaz de vestir mi color de piel para parecer lo que algunos consideran que es una clienta para ellos. Dependiendo de la tienda, parezco una ladrona o una pérdida de tiempo. Desgraciadamente, estoy acostumbrada a que la gente me dé un mal servicio. Y honestamente, si me fuera de cada tienda en la que alguien ha sido maleducado conmigo, no tendría cosas bonitas”.