Cuando la banda U2 fue a México para ofrecer su primer concierto, Bono jamás imaginó que quedaría prendado por la belleza de la actriz Angélica María. El líder de la banda irlandesa conoció a la estrella mexicana y quedó cautivado por ella, tanto que hasta salieron en varias ocasiones durante el tiempo que la agrupación estuvo en tierra azteca.

VER GALERÍA Angélica María acompañó a su hija al primer concierto de U2 en México y ahí conoció a Bono. Foto: Getty Images

En una entrevista con el programa Ventaneando, la madre de la también actriz Angélica Vale, reveló algunos detalles de su breve romance con el cantautor. El encuentro entre la intérprete y el rockero sucedió el 21 de noviembre de 1992 cuando U2 visitó México con su gira Zoo TV Tour. “Acompañé a mi hija (Angélica) al concierto y teníamos pases para backstage. Fue entonces que nos encontramos con Bono. En verdad a mí me sorprendió, pero no dejó de hablar. Todo el tiempo se comportó como un gran caballero. Nos dio pases para los siguientes conciertos", indicó.

Según la actriz, ella y el cantante se vieron por varios días, durante su estancia en México. “Fuimos a cenar. Realmente fue encantador, muy simpático, tímido, sensible. Incluso, me pidió que subiera a cantar con él en alguno de esos conciertos. Quería mariachis. Finalmente no sucedió”.

Pero su historia no terminó ahí. Intercambiaron números de teléfono y se mantenían en contacto, pero la distancia fue factor clave para terminar con su amor. “Me llamaba por teléfono con frecuencia. Fantaseábamos con vernos en algún momento, pero jamás pasó. No hemos vuelto a hablar”.

Uno de los choferes que trabajaba en ese entonces en la promotora de eventos de los shows de U2 en México recordó el flechazo entre ambos artistas: “Yo traje a la señora Angélica María a un hotel en Reforma. La mandó a traer Bono. Estuvo aquí unas horas y luego la llevé a su casa”.