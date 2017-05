¿Por qué Jennifer Aniston piensa que ahora 'Friends' no funcionaría?

La serie Friends cosechó millones de incondicionales seguidores en todo el mundo. Muchos de ellos siguen soñando con un regreso de la serie que acabó en 2004, pero si alguna esperanza albergaban Jennifer Aniston la acaba de tirar por tierra. La actriz ha dado su opinión sobre cómo sería el regreso de la serie en una entrevista en el programa de Arianna Huffington y ha dicho que a día de hoy la serie no funcionaría: "Justo estábamos bromeando diciendo que, si Friends hubiera sido creada en la actualidad, tendrías una cafetería llena de gente que solo estaría mirando su iPhone". "No habría episodios actuales, ni conversaciones", comentó la que fuera Rachel en las diez temporadas que duró la mítica serie. Como recordamos, gran parte de Friends se realizaba en el icónico café Central Perk, donde los protagonistas conversaban sobre sus problemas cotidianos.

Esta conversación entre Jennifer Aniston y Arianna Huffington surgió a raíz de hablar de cómo la tecnología afecta a nuestra sociedad. Aniston comentó que, efectivamente, ella deja que la tecnología se apodere de ella. Por ejemplo, cuando no puede dormir, se pone a mirar el móvil. "A veces me pongo a pensar sobre qué ocurrió primero, si mis malos hábitos para dormir o el móvil", dijo y añadió: "Honestamente creo que solía dormir perfectamente y no creo que lo atribuía al hecho de que estos teléfonos llegaron a nuestras vidas y son lo que comenzó a interrumpir nuestro sueño”. Porr último, reconoció que tanto ella como su marido, Justin Theroux, utiliza aplicaciones del teléfono para relajarse.

Recordemos que Jennifer Aniston resumió su paso por Friends con palabras de agradecimiento y satisfacción: "Han sido los mejores diez años de nuestra carrera como actores", señaló con motivo de la reunión de los protagonistas para rendir homenaje al director Jim Burrows en 2016. Se produjo el reencuentro entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, pero faltó uno de ellos Matthew Perry –o Chandler Bing en la comedia-, que se encontraba en Londres preparando la obra teatral The End of Longing.

Falso regreso de 'Friends'

El 6 de mayo un falso anuncio del regreso de la serie entusiasmó a sus seguidores. Se crearon dos perfiles falsos de David Schwimmer, el actor que encarnana a Ross Geller en la serie, y se publicó un póster que anunciaba una nueva temporada para otoño de 2018. Un anuncio que se hizo viral. Pero nada más lejos de la realidad, ninguno de los otros actores de la serie ni la cadena de televisión lo anunciaron. El pasado mes de abril Lisa Kudrow, Phoebe en la serie, ya anunció que no iba a haber ningún tipo de regreso, aunque para sus fans la esperanza es lo último que se pierde.