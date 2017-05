¡Ni Jorge Ramos se salva de la fiebre de ‘Despacito‘! Y Luis Fonsi le enseñó a bailarla...

Aunque Jorge Ramos afirmó que no sabía bailar, hizo su mejor esfuerzo cuando entrevistó a Luis Fonsi. El presentador y periodista de Univisión confesó sin pudores su situación en la pista de baile al intérprete del hit mundial Despacito: “No sé bailar, déjame empezar por ahí. [Tengo] dos pies izquierdos”, señaló. “Es más: lo más que me he acercado el baile es jugar al fútbol los sábados”, agregó, pidiéndole que le enseñara a Pero el astro puertorriqueño, que grababa la entrevista para la edición de esta semana del programa Al Punto, no vio en ello un problema: inmediatamente le dijo que lo que tenía que hacer era, simplemente, moverse de lado a lado. “No tienes que hacer mucho”, dijo Fonsi, a lo que Ramos no pudo sino responder, moviendo sus pies, quera “casi como el futbol”. ¡Mira el video!

Jorge parece estar teniendo una semana especialmente “musical”. El sábado, el periodista asistió junto a su mujer, Chiquinquirá Delgado, al concierto que Miguel Bosé dio en el Fillmore de Miami Beach, y publicó una foto que ambos se sacaron con el astro español.

“Nada como ver a un artista extraordinario en el top de su profesión”, apuntó Ramos junto a la foto. “Es la gran cosecha para Miguel Bosé. Libre de temores...”.