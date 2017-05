¿’La Roca’ para presidente? Sí, así como lo lees. El actor Dwayne Johnson ofreció una entrevista para la revista GQ en la que dijo que estaba contemplando la posibilidad de, algún día, buscar la presidencia de los Estados Unidos. “Hace un año, comenzó a crecer y crecer (esa idea)”, dijo a la publicación, la cual saldrá para el número de junio. “Había una verdadera sensación de que se estaba tornando serio, lo que me hizo ir a casa y pensar: ‘Déjense pensar realmente mi respuesta y asegurarme de dar una contestación veraz y también respetuosa’”.

VER GALERÍA En una entrevista, Dwayne dijo que estaba interesado en algún día, ocupar la Oficina Oval. Foto: Getty Images

La inquietud de Johnson por la silla presidencial se dio después de ser nombrado como el ‘Hombre Vivo más Sexy’ en otoño pasado. “Solía ​​decirlo en broma, pero cada vez que se me preguntaba, era con un verdadero interés genuino”, confesó alguna vez a People. “Hay una buena oportunidad. Sí, algún un día. Entonces haremos otra entrevista como ésta”.

VER GALERÍA Dwayne Johnson y Barack Obama en la Navidad de 2014. Foto: Getty Images

El actor de 45 años explicó a GQ que en las campañas presidenciales de Donald Trump y Hillary Clinton le preguntaron acerca de su aprobación, algo a lo que él declinó. “Siento como si estuviera en una posición en la que mi palabra tiene mucho peso e influencia, que por supuesto es la razón por la que quieren la aprobación” dijo a la revista. “Pero también tengo un tremendo respeto por el proceso y sentí que si compartía públicamente mis opiniones políticas, pasarían algunas cosas”.

Continuó diciendo: "Sentí que sería hacer que la gente se sintiera infeliz con la idea de lo que mi visión política era. Y también, podría influir en una opinión, que no quería hacer”. Cuando se le preguntó sobre cómo llevaría su propia presidencia dijo: “Personalmente, siento que si fuera presidente, el equilibrio sería importante”, explicó. “El liderazgo sería importante. Asumir la responsabilidad de todo el mundo. (Si no estuviera de acuerdo con alguien) en algo, yo no los evitaría. En realidad, los incluiría”.

VER GALERÍA El actor está en contra del veto musulmán que ordenó el presidente Trump. Foto: Getty Images

Agregó que le gustaría ver un mejor liderazgo y que a él le gustaría ser mejor para arreglar los desacuerdos con grandes grupos de personas, como los medios. Sobre el veto musulmán del presidente Donald Trump, Johnson expresó que no estaba de acuerdo: “Estoy totalmente en desacuerdo con él”, señaló. “Creo firmemente en nuestra seguridad nacional, pero no creo en una prohibición que prohíba a los inmigrantes. Creo en la inclusión. Nuestro país fue construido sobre eso, y continúa haciéndose fuerte con eso”.