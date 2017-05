Al natural y más segura que nunca de sí misma, Thalía publicó una reveladora fotografía en su cuenta de Instagram. La intérprete de Habítame Siempre subió una imagen en la que se deja ver sin gota de maquillaje y con una gran sonrisa. Sin nada que ocultar, la mexicana compartió con sus más de siete millones de followers su rostro de cara lavada.

La imagen, que tiene casi 100 mil likes, estaba acompañada por un mensaje inspirador, que incitaba a la autoaceptación: “Love and accept yourself; it frees your soul. Amar y aceptar a la persona que te mira desde el espejo, es libertad, amor y tranquilidad para el alma. Di "Te amo" mirándote a los ojos y sonríe. #amate #quierete #respetate #vivelibre #acéptate #ComoQueTambienAmaneciBienMariaLaDelBarrio (sic)”.

Sus seguidores comentaron la publicación y destacaron las cualidades de la artista, quien a sus 45 años es una de las intérpretes más reconocidas de la música en español. Por si fuera poco, se mantiene igual o hasta más bella que antes y con las fotografías que presume de sus bikinazos ‘rompe’ el Internet.

Para dar la bienvenida a la primavera, 'Thalis' subió una fotografía que dejó sin aliento a sus seguidores, pues en ella aparecía con un fabuloso traje de baño, el cual marcaba a la perfección sus curvas latinas. ¡Todo un encanto! Con o sin maquillaje, en bikini o pijama, Thalía es una mujer divina.