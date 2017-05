Bill Clinton apuesta por la ficción y trabaja en una novela de misterio

Bill Clinton tiene mucha imaginación y no quiere pasar su tiempo libre escribiendo sus memorias como Presidente de Estados Unidos. Por ello, el esposo de Hillary Clinton decidió unir fuerzas con el escritor James Patterson para publicar una novela política con tintes de misterio. El thriller, titulado The President is Missing, relatará la historia de un mandatario ficticio actualmente a cargo del país.

Aunque los detalles de la trama no han sido del todo revelados, Bill Clinton no contuvo la emoción de publicar en qué ha invertido su tiempo libre en las últimas semanas. Si bien no se trata de sus memorias, sí utilizará su vivencia como Presidente para crear un ambiente creíble en la Casa Blanca de su historia. "Estoy trabajando en un libro sobre el Presidente de Estados Unidos. Me inspiro en lo que conozco del trabajo, la vida en la Casa Blanca y cómo funciona Washington", explicó el exmandatario en un comunicado.

Clinton se siente muy emocionado con este nuevo proyecto que, a pesar de no ser su primera publicación escrita, sí es algo novedoso. El libro llegará a los estantes en 2018 aunque no se especificó en qué mes. Anteriormente Bill había escrito varios textos con tintes más serios, entre ellos sus memorias, My Life.

La historia en la que trabaja Bill suena muy distinta a las que la gente está acostumbrada a ver de otros Presidentes. Sin embargo, no es el primero en enfocarse en temas de ficción. Después de su mandato, Jimmy Carter publicó una novela histórica sobre la Guerra Revolucionaria. Fuera de ello, es común encontrar libros escritos por los Presidentes, quienes después de abandonar la Casa Blanca, suelen anotar sus memorias.