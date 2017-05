¡Guapísima! A sus 40 años, Ana de la Reguera enloquece a los internautas con fotos en lencería

“Hay tantas maneras de querer y de tener una pareja, pero siempre tendemos a estereotipar lo que es el amor y el matrimonio”, nos dijo la guapa Ana de la Reguera en marzo, cuando habló con HOLA! USA en exclusiva sobre sus proyectos nuevos, “pero cada persona necesita algo diferente”.

Ana, quien lleva años viviendo en Los Ángeles y dice “dar gracias” por cada año que pasa en esa ciudad, confiesa estar soltera desde hace unos 5 meses. ¿Cómo es posible? A lo mejor nos contó una mentira piadosa, porque después de ver la sesión de fotografías que le tomó la revista GQ de México para la edición de mayo, en donde muestra un cuerpo envidiable y luce como una diosa, nos resulta imposible creerle que siga soltera.

“Hacía mucho que no estaba soltera”, contó a HOLA! USA. “Y nada, es extraño, es diferente. Pero me estoy acostumbrando más. Llevaba tantos años en relaciones, tantos años en pareja, que me siento contenta, pero emocionada… Son mixed feelings”, aseguró la hermana de la rockera Ali Gua Gua.

