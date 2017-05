Luisana Lopilato recobra la alegría y 'vuelve a reír'

Bien dicen que después de la tormenta viene la calma, un dicho que Luisana Lopilato y su esposo, Michael Bublé han experimentado en carne propia. La actriz y el cantante vuelven a sonreír después de varios meses de angustia e incertidumbre causada por la salud de su hijo mayor, Noah. Al pequeñito le habían detectado cáncer de hígado, enfermedad que por un tiempo alejó a ambos de la vida pública mientras se enfocaban en el tratamiento médico que el niño de tres años recibía.

VER GALERÍA

Por fortuna para la familia, esos días parecen haber quedado en el pasado. A pesar de que el pequeño Noah sigue en tratamiento y estará bajo observación por mucho tiempo, las buenas noticias fluyen cada vez más en la familia Bublé y la muestra es una tierna imagen que la actriz argentina publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Sonriente, como hace tiempo no se mostraba, Luisana aparece en una sencilla tarde de juegos con su hijo menos, Elías. Sentada sobre la arena y siempre al tanto de que su pequeño se divirtiera, optó por disfrutar el momento que alguien más logró capturar en una imagen. "Mientras él me tira arena yo disfruto de sus carcajadas", escribió la feliz mamá al lado de la fotografía que ha desatado una ola de ternura entre sus fans. Luisana, además agregó los hashtags Family First, Volver a Reír, Mamas Boy; con los que confirma que la calma y la alegría han vuelto a su hogar.

VER GALERÍA

A pesar de que Luisana y Michael habían optado por el silencio en torno a su familia, la actriz abrió su corazón hace unas semanas durante una conferencia de prensa, en donde por fin habló sobre el estado de salud de Noah. "Aún es difícil para mí habar acerca de esto., es muy reciente y aún estoy un poco sensible", dijo la actriz. "La recuperación de mi hijo es un proceso largo y como saben debe continuar con las revisiones. Pero estamos muy felices y pensamos en ver el futuro y disfrutar del crecimiento de nuestros hijos", explicaba en ese entonces.