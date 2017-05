¿J-Rod o A-Lo? Descubre cuál de los dos nicknames prefiere Jennifer Lopez para su relación con Alex Rodríguez

La gran sonrisa que Jennifer Lopez no puede ocultar desde hace unos meses es, en parte, generada por su aún reciente relación con el ex beisbolista Alex Rodriguez. A pesar de que ya no es una sorpresa, sus fans quieren saber hasta el último detalle de lo que pasa en su vida amorosa y, como era de esperarse, sus últimas entrevistas, aunque inicien sobre el ámbito laboral, terminan en una amena charla sobre lo bien que se siente al lado de su nuevo amor. Justo eso sucedió en su plática con Savannah Guthrie y Hoda Kotb en Today.

Nerviosa, pero sonriente y dispuesta a hablar sobre su vida amorosa, Jennifer Lopez abordó el tema de su noviazgo con leves juegos que parecían indicar que quería evitar el tema. "Tenemos que preguntar, porque es importante", dijo Kotb refiriéndose a la Met Gala pasada, en donde JLo y Alex debutaron como pareja sobre la alfombra roja. "Nos divertimos mucho esa noche", confirmó. "Es muy buen bailarín. Una de las cosas que me encantan es que él ama bailar igual que yo... Baila merengue y cualquier ritmo importante para mí", agregó sonriente.

Y aunque parezca que todo en su relación es del total agrado de la cantante, hay algunos detalles del ojo público a los que no termina de darle el visto bueno. "¿Te gusta o no el nickname 'J-Rod'?" preguntó Guthrie. "En realidad no es algo que me importe mucho. Me imaginé que algo así pasaría", explicó, en especial después de que su extinto noviazgo con Ben Affleck le dejara el sobrenombre Bennifer a su relación.

Jennifer podría estar de acuerdo con A-Rod pero, ¿qué opina de A-Lo? A juzgar por la expresión facial de la cantante, este no es el sobrenombre con el que quiere que su época con el beisbolista quede marcada. "No, no me gusta tanto", dijo convencida de que A-Rod suena mejor.