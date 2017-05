Eva Longoria considera a México su nuevo hogar

Eva Longoria no sólo está disfrutando al máximo su matrimonio con el empresario mexicano, Pepe Bastón, con quien recién celebrará su primer aniversario de bodas en pocos días. La actriz también ha disfrutado al máximo este año viajando por el mundo en lo que parece una interminable luna de miel que la ha llevado a España, Hawái y otras paradisiacas playas que presume con mucha felicidad en sus redes sociales. Ahora, Eva se ha establecido junto a su esposo en una residencia en la Ciudad de México, un lugar que, más allá de sus raíces latinas, considera su nuevo hogar por lo bien que ella logra adaptarse a cualquier lugar.

"Ahora vivo en Ciudad de México, por lo que puedo decir que ese es mi hogar. Pero la verdad es que podría vivir en cualquier otro lugar porque soy como una gitana. De hecho, me entristece pensar que todavía hay muchos sitios en el mundo que no conozco y que quizá nunca visite antes de morir", contó a UsWeekly sobre su nueva estadía.

En sus incontables viajes y de la mano de su esposo, Eva logró conocer la ciudad de una forma distinta, además de otros estados que la han dejado maravillada por su belleza natural y la calidez del pueblo. Por ello es que hace un año, los preparativos de una gran boda hacían eco en las calles de Valle de Bravo, en donde la pareja se dio el "Sí, acepto" frente a sólo 80 asistentes, entre ellos celebridades como su mejor amiga, Victoria Beckham, y Ricky Martin, tal como lo contó en exclusiva a HOLA! USA.

Los lugares históricos no son lo único que llama la atención de la actriz de 42 años, según confesó, la gastronomía también es muy importante para que quedara más que enganchada a uno de los países de sus ancestros. Incluso, cuando puede, Eva se mete a la cocina para preparar sus propias creaciones. "La comida mexicana es sin duda mi favorita, los tacos me encantan. Me gusta la comida sana y cuando no tengo demasiado tiempo, un poco de pollo a la plancha y verduras es más que suficiente", explicó.

Eva agregó que su rutina, además de la cocina y su agenda laboral, incluye una sesión de ejercicio bien planeado para mantener su figura. "Todos los días salgo al menos a correr y me ejercito en profundidad unas tres veces por semana. Es justo después de haber hecho deporte cuando me siento más cómoda y a gusto con mi cuerpo", contó. Y justo una de sus poses en yoga llamó la atención este fin de semana, cuando publicó una fotografía de ella misma practicando shirshasana, también conocida como postura sobre la cabeza.

La actriz de Desperate Housewives bromeó sobre sus rutinas de ejercicio y la apreciación física que el público tiene sobre ella. "Creo que la gente suele tener la idea preconcebida de que soy sexy todo el tiempo. Deberían preguntar a mi marido y mi familia cómo soy en realidad. Algunos opinan que soy un poco torpe", contó entre risas.