¿Ha encontrado de nuevo el amor Kourtney Kardashian? Este joven sería su nueva conquista

Los rumores sobre un nuevo posible amor en la vida de Kourtney Kardashian suenan cada vez con más fuerza. De ser así, la mayor del famoso clan habría olvidado a su pareja y padre de sus tres hijos con el exboxeador de origen argelino Younes Bedjima, 14 años menor que ella. Según E! News, el deportista y la celebridad llevarían saliendo desde octubre del año pasado, cuando se conocieron durante la semana de la Moda de París. “Kourtney y Younes han salido en diferentes ocasiones durante las últimas semanas. Han sido encuentros muy casuales, pero han llegado a conocerse mejor y se lo están pasando muy bien”, aseguró una fuente cercana al joven.

A pesar de que la pareja todavía no considera que lo suyo sea algo serio, sí se apoyan en los momentos difíciles- el octubre pasado el ex boxeador se encontraba junto a ella la aterradora noche en que su hermana Kim fue asaltada en París- y disfrutan juntos el tiempo que tienen libres. Kourtney estaría así aprovechando las ocasiones en las que sus hijos se encuentran fuera para encontrarse con Bendjima. Así, se les ha podido ver juntos por diferentes lugares de Hollywood, visitando galerías de arte y almorzando en restaurantes como el Zinque, donde una segunda fuente afirmó que la pareja iba dada de la mano.

Esta nueva relación en la vida de la hermana de Kim no habría gustado nada a Scott Disick, con quien mantuvo una relación de 9 años fruto de la cual nacieron sus tres hijos: Penelope, Mason y Reign. Después de muchas idas y venidas, la pareja puso punto y final a su relación en 2015, aunque en la actualidad- tal y como se puede ver en sus redes sociales y en el programa que el clan protagoniza, ‘Keep up with Kardashian’- tienen una relación más que cordial. “Kourtney ha intentado advertirle de posibles fotografías de sus recientes encuentros, pero a Scott no le gusta verla con otros hombres, en especial si es Younes”.