El look de Ariel Winter en el estreno de la octava y última temporada de Modern Family no dejó a nadie indiferente. Las redes comenzaron a arder al ver a la protagonista de la serie lucir un mini vestido dorado con trasparencias y un pronunciado escote que dejaba poco a la imaginación y que no fue, para muchos, el más apropiado para presentar la serie familiar que la lanzó al estrellato.

La actriz ha querido contestar a todos los que la critican en su red de Instagram y lo ha hecho de este modo: “¿Qué le importa a la gente que no vistiera con ropa informal como los demás en el photocall? ¿Por qué tengo que ser como todo el mundo? ¿Por qué la gente no puede dejar a los demás sentirse a gusto con ellos mismos vistiendo como quieran?”, se pregunta. Y añade: “¡Poneros lo que os dé la gana! Siempre y cuando os sintáis bien con ello, es lo único que importa. No permitáis que nadie reprima lo que sois y no os permita expresaros. No tengo nada más que decir”.

El evento, celebrado en el Teatro Wolf en Pasadena, California, reunió durante la noche del pasado miércoles a todo el reparto de la conocida serie estadounidense. Sofia Vergara compartió la imagen en Instagram junto a Ty Burrell, Nolan Gould, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Ariel Winter y Julie Bowen.

Mi Familia Moderna😍😍😍 #academypanel Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 3 de May de 2017 a la(s) 8:54 PDT

Dos de las actrices de la serie, Julie Bowen, su madre en la ficción, y Sofía Vergara han alabado el talento y la seguridad de esta joven actriz. Julie Winter habló en Entertainment Tonight de la confianza en sí misma que tiene Ariel Winter. “Yo estoy siempre. ¿Por qué vas ensenando tanto de tu cuerpo? Y ella me dice: ¿Por qué no? Julie asegura que “ella sabe exactamente quién es. He visto tanta negatividad hacia ella que yo siempre le digo 'permíteme aprender de ti'”. Sofía Vergara, que da vida a Gloria, asegura también que Ariel “es fantástica. Es una gran actriz y súper profesional. Nosotros la adoramos en el set. Nunca nos ha dado una razón para estar enfadados. Es fantastico, de hecho, todos los niños en el set son maravillosos y un modeoo a seguir porque se comportan muy bien”.