Esta mujer es tan parecida a Angelina Jolie, que hasta le piden autógrafos en la calle

Su gran parecido con Angelina Jolie es algo que la ha perseguido por años, incluso desde que era adolescente. Melissa Baizen vive en Hales Corners, Wisconsin, tiene dos hijos, una pareja y una vida poco común, ya que cada vez que sale a la calle, más de una persona la confunde con la artista de cine.

VER GALERÍA Melissa cuenta que su parecido con 'Angie' se desarrolló en su etapa adolescente. Foto: Instagram Melissa Baizen

Baizen y Jolie comparten las mismas características: ojos grandes y verdes, cabello negro, labios carnosos, finas facciones y pómulos prominentes. La madre de 34 años comenta que el hecho de que la comparen con la actriz de películas como Tomb Raider ha hecho que su vida adquiera cierto toque de glamour. “Lo encuentro divertido (parecerse a Angelina Jolie), es algo irreal. Para mí, ella ha sido desde siempre mi ídolo y se me hace algo muy loco que me compren con ella”, contó al sitio Twenty Two Words.

VER GALERÍA Melissa tiene 34 años y es madre de dos niños. Foto: Instagram Melissa Baizen

Melissa detalló que las similitudes con la estrella de cine comenzaron a desarrollarse en su etapa adolescente, pero en su adultez, se hicieron cada vez más evidentes. “Me gustan sus películas, pero lo que más admiro de ella es su trabajo humanitario”. Aunque físicamente son idénticas, Melissa asegura que emocionalmente son muy distintas: “Mi personalidad es completamente diferente, pero la gente insiste en que realmente me parezco a ella. Creo que soy un poco más animosa que ella, no soy tan seria”.

En la Feria del Renacimiento de Bristol, Baizen se visitó como Maléfica y varias personas se acercaron a ella para pedirle un autógrafo. Foto: Instagram Melissa Baizen

“Es un poco abrumador, me doy una idea de como se siente ser ella. Es algo lindo y estoy segura que te acostumbras a la atención, pero eso no es para mí. Sólo soy una chica normal”. Aunque ella lo encuentra un poco divertido, parece que a su pareja no le agrada mucho las comparaciones entre Melissa y la actriz. "Creo que a mi pareja no le gusta toda esa atención. Creo que se pone un poco celoso, nunca lo dirá, pero siento eso". Aunque Melissa es idéntica a la ex de Brad Pitt, asegura que jamás ha intentado personificarla y confiesa que quizá algún día lo haga.