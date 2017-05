Aracely Arámbula sobre la serie de Luis Miguel: ‘No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso’

Aunque Aracely Arámbula tiene mil y un historias que contar acerca de Luis Miguel, asegura que no lo hará por respeto y por las malas interpretaciones que se le podrían dar a esos recuerdos. La actriz y el cantante tuvieron una relación por cuatro años, de 2005 a 2009 y en ese período tuvieron dos niños, Miguel y Daniel. A ocho años de su separación, la protagonista de La Doña (Telemundo) opinó acerca de la serie en la que narrará la vida de ‘El Sol’.

VER GALERÍA Aracely y Luis Miguel estuvieron juntos por cuatro años. Son padres de dos niños, Miguel y Daniel. Foto: Grosby Group

En una conversación con el locutor Alfredo Palacios, la estrella de 42 años explicó que ella no tiene nada que ver con la serie del papá de sus hijos y también dijo que no sabe si en el esperado melodrama se abordará el romance que sostuvieron hace tiempo. “No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso (Luis Miguel), la prensa dirige hacia eso sus titulares”.

La actriz mexicana también aseguró que ella podría ser una de las famosas que más podría hablar sobre el intérprete de La Incondicional, pero que no lo hará. “Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y ¿quién mejor que yo (para hacerlo)?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto, que ahora la presenta”.

VER GALERÍA Una de las primeras fotos de la pareja fue en un romántico viaje por Venecia en 2005. Foto: Grosby Group

Actualmente, ‘Ara’ está enfocada en las grabaciones de La Doña, serie que le ha dado reconocimiento internacional, así como en el lanzamiento de su nueva línea de cosméticos. En la pasada entrega de los Premios Billboard, la actriz se robó las miradas y suspiros de todos en la alfombra roja. Lució increíble con un espectacular vestido con transparencias y estampado de rosas.