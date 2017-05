¿Cómo logró que su segunda oportunidad con Liam Hemsworth funcionara? Miley Cyrus cuenta su secreto

Miley Cyrus está a punto de estrenar un nuevo tema, quedan apenas unos días para ello. El próximo 11 de mayo, la intérprete lanza Malibú, una canción que recibe el título del lugar en el que está establecida actualmente, una vida que con el tiempo se ha ido estabilizando y que comparte con el hombre de su vida. Es precisamente a Liam Hemsworth a quien está dedicada esta melodía, significativas palabras que nunca pensó en escribir. “Nunca te hubiera creído si hace tres años me hubieras dicho que iba a estar aquí escribiendo esta canción”, una frase que forma parte de este nuevo trabajo y que bien podría referirse a su noviazgo con el actor o a su música.

La pareja salió durante varios años, de 2009 a 2013, y luego rompieron, una separación que fue muy mediática y comentada dado que en 2012 habían anunciado su compromiso. En una sincera entrevista con la revista Billboard, la intérprete asegura que tuvieron que empezar su historia de cero. “Necesitaba cambiar demasiado. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente dices: ‘Ya no te reconozco’. Tuvimos que volver a enamorarnos” explica.

Este cambio que ha puesto en marcha no sólo afecta a su faceta más personal sino que abarca aspectos más profundos de su personalidad. “Me gusta rodearme de gente que me haga querer ser mejor, más abierta” explica. En este sentido, Miley comenta que ha dejado de lado algunos hábitos nocivos con ciertas sustancias. “Quiero estar despejada, porque sé exactamente donde quiero estar”. Asegura que le ha resultado fácil dejar estas costumbres porque cuando quiere algo le resulta fácil. “Si alguien me hubiera dicho que no fumara, no lo habría hecho. Es porque no era mi momento. Sé exactamente donde estoy ahora. Sé lo que quiero que sea este disco. Y no en el sentido de manipular. ‘¿Cómo consigo llamar la atención?’ Nunca pienso en eso”.

Su día a día tiene una cierta rutina. Cuando no está componiendo o haciendo yoga, le gusta salir a caminar con sus perros o hacer la compra. “Me gusta hablar con la gente y acercarme a ellos de manera sencilla, que no me traten de modo diferente porque no soy así. Eso es lo que comenzó esta evolución para mí, salir de mi fase Dead Petz” explica refiriéndose a su álbum de 2015 en cuyo tour se vistió como un unicornio. “La gente me mira igualmente, pero me miran más cuando voy disfrazada de gato”.

¿Dará un giro la intérprete a su imagen provocadora de los últimos años? En su página de Instagram se pueden ver algunas instantáneas de la sesión de fotos que acompaña a la entrevista, en las que muestra una faceta más dulce y romántica. ¿Es esta la nueva Miley?