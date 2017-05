¡Ian Somerhalder y Nikki Reed anuncian que van a ser papás!

Nikki Reed e Ian Somerhalder se suman a la lista de celebridades que este año esperan con mucha alegría la visita de la cigüeña. La pareja de actores anunció esta feliz noticia en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde publicaron la misma fotografía con un mensaje diferente que enterneció a sus miles de seguidores. "Hola, pequeño. Te conozco, pero sólo porque te siento. ¿Cómo es posible ya amar tanto a alguien?", escribió la actriz de 28 años en su perfil, en donde su esposo, Ian, besa cariñosamente su pancita.

Nikki posó con un vestido azul cielo, largo y suelto que permite apreciar su avanzado embarazo. Su mano izquierda sobre la pancita permite ver la gran sortija de compromiso que Ian le obsequió hace más de dos años, cuando decidieron pasar por el altar e iniciar una vida juntos. "Estoy segura de que este es el sentimiento más fuerte que he experimentado. Hemos compartido este cuerpo por un tiempo y ya vivimos muchas cosas juntos. No podemos esperar a conocerte... Con amor, tus padres", agregó la actriz de Twilight al lado de la fotografía.

Ian no se quedó atrás a la hora de expresar sus sentimientos por su primer bebé, y en su texto aprovechó para explicar por qué decidieron esperar tanto tiempo para hacer pública la feliz noticia. "A nuestros amigos, familia y el resto del mundo. En mis 38 años en la Tierra, nunca había experimentado nada más poderoso y hermoso que esto. No puedo pensar en algo más emocionante que este nuevo capítulo y queríamos que se enteraran por nosotros", escribió.

Somerhalder continuó: "Este ha sido el tiempo más especial de nuestras vidas y queríamos mantenerlo entre nosotros tres lo máximo posible para poder disfrutarlo en pareja y con nuestro pequeño que crece demasiado rápido... porque eso es lo que hacen, crecen muy rápido. Gracias por su amable energía. Con amor, Ian".

Hasta hoy, ninguno de los fans de Ian o Nikki se imaginaba que la pareja estaba pasando por momentos tan plenos, en especial porque el mes pasado celebraron su segundo aniversario de casados intercambiando videos en sus redes sociales, en donde no había pistas del bebé. "Al más maravilloso ser humano del mundo. Gracias por dos increíbles años de matrimonio. Gracias por ser mi mejor amiga, la más trabajadora, amable, más paciente y talentosa mujer que he conocido", escribió Ian. "A mi amor, sé que vendrán muchos más como estos, tantos que no podemos contarlos".

Nikki, de 28 años, también dedicó unas dulces palabras para el amor de su vida: "Mi chico, mi hombre, mi cariño, mi compañero en esta vida, mi mejor mitad encada aspecto. Cada día es mejor, cada momento hacemos que esto perdure. Navegar por las aguas de la vida contigo es la mejor aventura que he tenido", agregó. "Subimos, crecimos y reímos mucho", finalizó.