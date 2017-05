Kendall Jenner vuelve a causar polémica con un posado para Vogue India

El trabajo como modelo de Kendall Jenner vuelve a llamar la atención y no de forma positiva. Un mes atrás, la hermana menor de Kim Kardashian se convirtió en el blanco de críticas por protagonizar un comercial de Pepsi en donde parecía hacer una parodia del movimiento Black Lives Matter. La ira de los usuarios de Internet obligó a la empresa a retirar el anuncio de su nueva campaña y a pedir disculpas por la confusión generada. Cuando parecía que Kendall podría olvidarse de ese capítulo, uno nuevo lleno de críticas se suma a su carrera profesional.

Para ella, un llamado para ser la portada de Vogue India se escuchaba de lo más normal. Como suele hacerlo, se vistió con la ropa de los diseñadores más reconocidos y posó demostrando que está hecha para aparecer frente a la cámara. El resultado Vogue lo publicó este mes, pero llovieron miles de críticas por la elección que los directores hicieron justo para esta edición. Pero, ¿por qué?

Este mes, Vogue India celebra su décimo aniversario, y para los lectores, haber puesto a Kendall Jenner en la portada fue inapropiado porque no refleja la belleza y seguridad de una mujer originaria de India. "Sí, es bella, pero no estamos celebrando los estándares de belleza blanca o europea. Se supone que celebramos a la mujer india de color", expresó una de las lectoras de la revista, Sabrina Martinez, de 17 años.

La misma chica conversó con CNN para agregar: "La portada nos dice que ese es el estándar de belleza, que no puedes aspirar a ello si no eres blanca. Incluso esta revista que debería celebrar otro tipo de belleza no está reconociendo para lo que fue hecha", dijo molesta.

Kendall Jenner is on the 10 yr anniversary cover of Vogue India. The few opps brown women have to shine are given to white women I'm tiredt pic.twitter.com/D0NoyJeemG