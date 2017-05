Miley Cyrus confiesa: 'Liam y yo nos tuvimos que volver a enamorar'

Como muchas estrellas infantiles, Miley Cyrus quiso deshacerse de la fama que ganó con un sólo personaje para dar rienda suelta a su verdadera personalidad. Por ello es que durante 2013, la actriz y cantante daba mucho de qué hablar con cada paso que daba. Su rebeldía, cambio de look y las irreverencias que hacía sobre los escenarios mantenían al público atento a ella. Sin embargo, esa conducta fue la que le costó su compromiso con el también actor, Liam Hemsworth. "Necesitaba mucho cambiar. Y cambiar con alguien sin que él cambie es difícil. De repente te encuentras en una situación en la que dices: 'Ya no te reconozco'", confesó en su reciente entrevista con Billboard.

VER GALERÍA

Miley siguió el curso que su mente le dictaba, aunque su corazón no estaba del todo de acuerdo, pues no logró olvidar a aquel chico que conoció durante el rodaje de la película The Last Song, con la que empezaba a cerrar el ciclo de su personaje, Hannah Montana. "Tuvimos que volver a enamorarnos", explica convencida de que Liam es el hombre con quien quiere pasar el resto de su vida.

Así como su juventud le reclamaba una conducta liberal, ahora su madurez exige un estilo de vida más serio, sin abandonar su lado divertido que tanto la caracteriza. "Ya no consumo drogas ni bebo. ¡Estoy completamente limpia! Es algo que quería hacer. No es porque alguien me haya dicho que lo dejara, es porque ya era tiempo. Ahora sé exactamente hacia dónde voy", asegura.

VER GALERÍA

Poco a poco Miley y Liam retomaron su relación al igual que su compromiso de boda. Incluso, se ven tan enamorados que varias veces los rumores de boda los han invadido. En 2015 la hija de Billy Ray Cyrus y el hermano de Chris Hemsworth reanudaron su amor y, a pesar de que no hicieron una confirmación oficial, la gente se acostumbró a verlos juntos.