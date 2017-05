Se comprometen Joe Scarborough y Mika Brzezinski, la pareja que Trump intentó casar en la Casa Blanca

Son de mundos opuestos: Mika Brzezinski es la hija de Zbigniew Brzezinski, quien fue Asesor de Seguridad Nacional para el Presidente Jimmy Carter y consejero del Presidente Lyndon B. Johnson (ambos demócratas). Por su parte, Joe Scarborough, un abogado y político republicano, trabajó varios años en la Cámara de Representantes. Quizás sus alineaciones políticas cuentan para poco, ya que ambos empezaron a convivir diariamente no en un ámbito político, sino en Morning Joe, el programa matutino que debutó en la cadena MSNBC hace diez años.

VER GALERÍA

“Hay muy buena química entre ellos”, se dijo desde un principio, pero no importaba mucho, pues ambos estaban casados; él con Susan Waren, la madre de sus dos hijos, y ella con James Patrick Hoffer, el padre de sus dos hijas. Aún así, la relación entre ellos era tan viva, tan perfecta que, según la revista Vanity Fair, el programa de Morning Joe se transformó en “un programa ‘reality’ dentro de un ‘talk show’”. El reportero Felix Gillette llamó la relación de Mika y Joe “un matrimonio de medios”.

Aunque ambos aseguran que jamás hubo una relación “impropia” entre ellos, Mika se divorció “privada y amistosamente” en diciembre del 2015. Joe ya se había divorciado desde enero del 2013. Hace más de un año y medio, “todo mundo empezó a decir que había algo entre nosotros”, contó Brzezinski a Vanity Fair, antes de asegurar “yo tuve que aceptar que [entre nosotros] había sentimientos y que tenía que dejar de suprimirlos”.

VER GALERÍA

Así fue que Joe y Mika entablaron una relación amorosa, pero cautelosamente, ya que entre ellos había un total de seis hijos, las ex-parejas, los jefes de la empresa, y muy aparte sus creencias políticas. A casi dos años de mantener una relación relativamente privada, esta semana Vanity Fair anunció el compromiso de la pareja. “Sabemos que nuestros hijos tienen muchas opciones sobre lo que pueden leer de nosotros. Por eso decidimos hacer esta entrevista, para responder las preguntas que son tan importantes para ellos como para nosotros, para decirle a ellos — y todos — de una vez que estamos juntos, que queremos estar juntos para siempre”.

Joe le propuso matrimonio a Mika en Francia. Habían viajado con la intención de celebrar el cumpleaños número 50 de Joe, pero él aprovechó el viaje para pedirle matrimonio a Mika. “Sus gafas comenzaron a empañarse, estaba muy nervioso. Yo pensaba que no se sentía bien “, dijo Brzezinski. Scarborough luego se dejó caer sobre una rodilla con un anillo de diamante que había escondido en su maleta. “Cuando lo vi arrodillarse, comencé a carcajearme nerviosamente, casi histéricamente", recordó la autora de 50 años . "Y entonces me hizo la gran pregunta y yo respondí ‘absolutamente’”.

VER GALERÍA

Los planes exactos para la boda — fecha, lugar, vestimenta — aún no han sido fijados, pero definitivamente no se van a casar en la Casa Blanca or Mar-a-Lago, donde Donald Trump, una antigua amistad de la pareja, se lo propuso. Es una anécdota que ahora cuentan entre risas y que sucedió en enero, cuando ambos visitaron al Presidente en la Casa Blanca tras su investidura.

Scarborough y Brzezinski se encontraban almorzando con el Presidente, Ivanka Trump y Jared Kushner. Una vez que el pescado y las patatas fritas se habían servido, la pareja contó que a Donald se le ocurrió una idea: si planeaban casarse, deberían considerar hacerlo en Mar- A-Lago o la Casa Blanca. “Fue entonces cuando Jared lo interrumpió y dijo, '¿Sabes qué? Tengo mi licencia. Yo los puedo casar”, contó Joe.

VER GALERÍA

En aquel entonces la pareja aún no tenía planes de matrimonio, pero cuando se les preguntó si es algo que están considerando, Mika, quien visitó la Casa Blanca varias veces en su juventud gracias a su padre, contestó “La Casa Blanca en la que crecí fue un lugar increíble. Si no fuera por Trump, se podría considerar. La idea es fascinante, claro, pero la realidad es... no. No, no, no”.