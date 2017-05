Marjorie de Sousa prefiere mantenerse al margen de las declaraciones de Julián Gil

A dos semanas de confirmar su separación de Julián Gil, la actriz Marjorie de Sousa ha decidido romper el silencio y explicó sus razones para mantenerse al margen la polémica que involucra al hijo de la ex pareja, el pequeño Matías, de solo unos meses de nacido. En una entrevista concedida a Armando Correa, editor en jefe de People en Español, la actriz venezolana dio sus motivos para no caer en las provocaciones del padre de su hijo. "Cuando uno está herido, cuando uno está molesto, enojado, uno dice muchas cosas que lastiman a los demás. Es muy fácil, cuando estás enojado, soltar el diablo", dijo la venezolana de 37 años, acerca de la conducta de Gil en los últimos días.

VER GALERÍA La venezolana confesó que prefiere concentrarse en su trabajo y en su hijo y no dar pie a polémicas o escándalos. Foto: Getty Images

El viernes pasado, el actor venezolano publicó unas fotografías del rostro de Matías, sin consultar a Marjorie, hecho que la habría molestado, pues ambos habían llegado a un acuerdo con People en Español para presentar de manera oficial al bebé. Durante el encuentro con Marjorie, Correa aprovechó para aclarar que la venezolana no está haciendo dinero con las imágenes, ni tampoco la revista y que incluso fue el mismo Julián quien insistió en postergar la sesión de fotos para que el niño estuviera más “madurito” y saliera más bonito en la portada.

VER GALERÍA Ésta es una de las imágenes que Julián compartió en sus redes sociales. Foto: Instagram Julián Gil

Sobre la situación actual que vive, de Sousa prefirió no entrar en detalles, pero dejó ver que han sido tiempos difíciles. “Han sido momentos muy fuertes, no lo puedo negar, pero han sido momentos muy míos, muy de mi familia”. Aseguró que prefiere estar enfocada en lo realmente importante, pues cada vez que se pone triste, el bebé se enferma.

VER GALERÍA En octubre pasado, la pareja se comprometió y así lucían de enamorados. Foto: Getty Images

“¿Qué necesidad tengo de ventilar la vida de uno y hacer un circo y que todo el mundo opine y que digan lo que no es y agredan y te insulten? Meten a tu hijo y opinan de tu hijo... Es muy barato, es muy triste", confesó. La actriz de telenovelas dejó en claro que todo lo que tiene lo ha conseguido con su trabajo. “Tengo que actuar para mí, para mi bienestar, para el de mi hijo. Sé la clase de persona que soy. Desde los 19 años me mantengo sola y me salí de mi país y logré hacer una carrera muy bonita, muy hermosa, pero no ha sido a través de acostarme con alguien... No soy ninguna mantenida como dicen”.

VER GALERÍA La actriz aseguró que nunca ha cerrado las puertas de su casa para el papá de su hijo. Foto: Getty Images

La actriz también aprovechó la entrevista para aclarar que en ningún momento le ha negado a Julián las visitas con Matías y esta consciente de que un hijo necesita de los dos padres: “Un hijo necesita de la parte del papá y de la mamá. Creo que necesitan ese apapacho, el crecer con los dos. Jamás le cerré las puertas a Julián. Las puertas de la casa siempre están abiertas para que venga a ver a Matías. Incluso cuando se ha ido de viaje, que ha llamado por Facetime, siempre se lo pongo. Nunca le he dicho que no”. Marjorie agregó que el pasado 29 de marzo, se reunió con su ex pareja y sus abogados para establecer un acuerdo por escrito sobre la crianza del bebé, pero la día de hoy no se ha podido concretar, pues según ella, él no ha regresado a México.

En las primeras horas de este miércoles, Gil tuvo una llamada telefónica con el programa de radio El Circo, en el que reveló que espera llegar a un acuerdo para bajar la pensión solicitada por la actriz, la cual sobrepasa los $11 mil dólares. Además de eso, quiere que se respeten sus tiempos con su hijo. “Lo que estoy defendiendo, más que el tema económico y lo pueden ver en la demanda, es que quiero que se me respeten mis relaciones paterno filiales y mis tiempos con el niño. Quiero que sean unos tiempos saludables, unos tiempos hasta cierto punto normales”, dijo el intérprete de telenovelas desde China.