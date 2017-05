Con una sorpresa vía FaceTime, Emma Watson motivó a una chica a estudiar para sus exámenes

Todo estudiante sabe que las fechas de exámenes finales pueden ser muy pesadas. Emma Watson no es la excepción pues la actriz de Harry Potter se graduó de la Universidad Brown en 2014 y pudo experimentar en carne propia la presión de esa época del curso escolar. Por ello, cuando se enteró que una de sus fans estaba un poco frustrada por sacar buenas notas en sus exámenes, intentó tranquilizarla vía FaceTime.

"Estaba estudiando para mi examen de biología cuando me llamó mi mamá. Emma Watson estaba justo detrás de ella y le pidió amablemente si podría saludarme. Fue maravillosa y encantadora. Dios mío, no puedo respirar", contó Therese Kiara en su perfil de Facebook, en donde detalló cómo fue la experiencia que aún no puede creer. Therese también agregó varias capturas de pantalla para comprobar que lo que acababa de pasar era cierto. Y, además, replicó la conversación que ella y su mamá sostuvieron con la actriz de 27 años.

"MAMÁ: Hola, ¿podría pedirte un favor? ¿Podrías, por favor, saludar a mi hija? A ella le encantaría verte, pero está en casa estudiando. EMMA (a través de FaceTime): ¡Claro! ¡Hola! ¡Estudia mucho!", anotó la joven sin mencionar cómo es que su mamá logró contactar a Emma Watson. "¡Fue la perfecta motivación para estudiar!", agregó en su perfil.

Emma luce muy contenta en la video llamada, en la que apareció con un suéter tejido en tonos lila y negro además de un gorro negro también tejido. Para la actriz, este tipo de acercamientos es importante pues es como logra conectarse con sus fans sin ponerse en riesgo, como lo mencionó hace unas semanas cuando aclaró que no volvería a tomarse fotografías en público con sus admiradores.

La agradable sorpresa de Emma se convirtió en viral en cuestión de minutos, cuando los aficionados de la saga de J.K. Rowling se enteraron del lindo gesto de la actriz. Este tipo de acciones no son comunes en la protagonista de La Bella y la Bestia, quien prefiere mantener su vida privada lo más reservada posible. "Tengo que elegir cuidadosamente los momentos en que interactúo con mis fans. ¿Cómo puedo distinguir si alguien quiere solamente una foto con un famoso o si de verdad voy a alegrarle la semana a alguien?”, expresó en una plática con Vanity Fair, en donde también reveló que si un niño se acerca para pedirle una fotografía, ella no puede decirle que no.