Brad Pitt revela que sus problemas con el alcohol contribuyeron a su divorcio con Angelina Jolie

A ocho meses de su divorcio con Angelina Jolie, Brad Pitt abrió su corazón e hizo reveladoras confesiones a la revista GQ. Uno podría pensar que la vida del actor es como la de cualquier estrella de cine, pero detrás de ese porte de galán maduro, está el hombre que poco a poco se recupera de una fuerte ruptura sentimental y que trata de componer la relación con sus seis hijos. El protagonista de películas como Fight Club y Allied habló con la publicación sobre lo que significó romper con Angelina Jolie, de lo difícil que era para él demostrar sus sentimientos a sus hijos y de sus problemas con el alcohol.

VER GALERÍA Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron juntos desde 2005 a 2016. Foto: Grosby Group

Tras 11 años juntos, en septiembre del año pasado Angelina anunció su divorcio con Brad Pitt. La noticia fue un gran shock para todos, pues eran una de las parejas más sólidas del espectáculo. Para Brad, el rompimiento con Angelina se compara con el dolor de una muerte. Contó a GQ que actualmente está en terapia y que se culpa por completo de las fallas de su matrimonio: “Me gané la lotería y seguía perdiendo mi tiempo en cosas vacías”. Por ‘cosas vacías’ se refería a la gran cantidad de alcohol que solía beber. Pitt contó que sus problemas con el consumo excesivo de bebidas contribuyó a arruinar su relación con la madre de sus hijos.

VER GALERÍA El actor de 53 años confesó que tenía problemas con el alcohol. Foto: Getty Images

Desde su separación, Brad decidió dejar por completo la bebida, pues no quería vivir más con ese estilo de vida: “Personalmente no puedo recordar un solo día desde la universidad en el que no estuviera tomando o algo por el estilo”, confesó. “Cuando comencé una familia, lo dejé todo, menos la bebida. Pero este último año, es decir el año pasado, se salió de control y se convirtió en un verdadero problema”. Esos tiempos oscuros poco a poco han quedado atrás, pues ha reemplazado las bebidas embriagantes por jugos y sodas y ahora acude a terapia. “Sabes, apenas comencé con la terapia. Lo amor, en verdad lo amo. Pasé por dos terapistas antes de encontrar al ideal”.

VER GALERÍA El actor desea ser un mejor padre para sus seis hijos. Foto: Getty Images

Tras su sonada separación, Brad se sentía devastado y buscó ayuda en sus amigos más cercanos. La estrella de cine no podía regresar a su casa de Beverly Hills, así que se refugió por seis semanas en el departamento de una de sus amistades. “Estaba muy triste para estar ahí (en la mansión que compartía con su ex y sus hijos), así que me quedé en el piso de un amigo, un pequeño bungalow en Santa Monica. Mi amigo David Fincher vive justo aquí. Él siempre tendrá una puerta abierta para mí”.

VER GALERÍA En las últimas semanas, su aspecto ha dado de qué hablar, pues se ve muy delgado. Foto: Grosby Group

A la par de su carrera profesional, se enfoca en ser un mejor padre para sus chicos, pues se considera a sí mismo como “retardado emocional”, ya que según sus palabras le cuesta trabajo demostrar el amor que siente hacia ellos. “Dejé que el trabajo me apartara de ellos. Los niños son muy delicados, lo absorben todo. Necesitan tener su mano sostenida por alguien y necesitan explicación de todas las cosas. También tienen que ser escuchados. Cuando me meto a trabajar de lleno, no escucho. Quiero ser mejor que eso”.