¿Qué hay detrás de la mirada de Michelle Obama el día de la investidura de Donald Trump? Ella lo explica

El pasado 20 de enero ocurrieron muchas cosas durante la investidura del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De entre todos esos momentos que sucedían alrededor de la toma de posesión del magnate, el vivaz ojo de los usuarios de las redes sociales no dejó escapar las muecas de la ex Primera Dama, Michelle Obama, que en cuestión de minutos dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en meme. Hubo quien identificó su rostro con el sentimiento del pueblo en esos momentos, mientras que otros la compararon con las típicas muecas de Jim Halpert en The Office.

Casi cinco meses después de que sus miradas no pasaran desapercibidas, la esposa del ex Presidente, Barack Obama, habló de ese momento en el que varios internautas aseguraban que era el reflejo de su preocupación por el nuevo mandatario que quedaba frente a su nación. Durante una convención en el American Institute of Architects, Michelle explicó lo que en verdad pasaba por su mente. Y poco tenía que ver con los integrantes de la familia Trump.

"Fue un momento de transición, justo antes de que abriéramos la puerta y recibiéramos a la nueva familia", contó Michelle. "Nuestras hijas estaban llorando y saliendo por la puerta trasera de la Casa Blanca y se estaban despidiendo de la gente", dijo con más seriedad. "No quise que me vieran con lágrimas porque la gente lo tomaría como un llanto por el nuevo Presidente".

Malia y Sasha Obama vivieron ocho años en la Casa Blanca, tiempo en el que dejaron las vivencias de su infancia entre los muros de la residencia oficial de los Presidentes de Estados Unidos. Por ello fue tan difícil despedirse de la casa que consideraron su hogar y de la cual salieron para iniciar una nueva vida. Malia ahora reside en Nueva York, en donde trabajará hasta que inicie su primer año escolar en la Universidad de Harvard, tal como sus padres lo hicieron, en donde su dormitorio se convertirá en el nuevo lugar en el que aloje sus memorias. Por su lado, Sasha aún continúa con sus estudios de preparatoria y aunque no se cambió de escuela para preservar su rutina además de sus amistades, sí se mudó con sus padres a una casa más pequeña e íntima en D.C.

Al igual que sus hijas, Michelle disfrutó su estadía familiar en la Casa Blanca. Sin embargo, eso no significa que en sus planes esté repetir la experiencia, ahora como la primera Presidenta de Estados Unidos. La esposa de Barack Obama negó querer competir por la presidencia en 2020, ¿la razón? Sus hijas. "No les pediría que pasaran por todo esto una vez más", afirmó.