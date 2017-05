Luis Miguel queda en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares

El cantante Luis Miguel fue puesto en libertad, luego de pagar una finza de un millón de dólares. El intérprete se encontraba detenido en la Corte Federal de Los Ángeles. El artista compareció ante la jueza Virginia Phillips en las primeras horas de este martes. La detención del intérprete fue confirmada por los abogados del demandante, su ex representante William Brockhaus. También se dio a conocer que el intérprete de La Incondicional se entregó de manera voluntaria.

En las afueras de la corte, Rafael Heredia, representante legal de Luis Miguel aclaró que el intérprete no fue arrestado, sino que fue por voluntad propia ante los tribunales. El mismo abogado llevó a Luis Miguel a las 9AM (tiempo local de Los Ángeles) y dos horas después se llevó a cabo una audiencia, en la que la jueza Phillips lo cuestionó acerca de su paradero en las últimas dos semanas y también le preguntó acerca del Rolls Royce, a lo que respondió que no sabía en donde estaba el vehículo. “Él decidió presentarse el día de hoy, no fue arrestado y el señor Luis Miguel no había sido obligado realmente, no tenía un abogado, y no es que no quisiera venir, no tenía abogado… Lo abandonaron y él decidió antenoche que se quería presentar”, señaló Heredia, quien tiene 20 años de conocer a 'El Sol'.

Según los reportes de El Gordo y la Flaca, ‘Luis Mi’ entró a la corte en una camioneta negra, por una puerta trasera del edificio por la que usualmente ingresan personajes de alto perfil. Luego de la audiencia, la jueza le impuso una multa de un millón de dólares para quedar libre el día de hoy. Las autoridades lo han dejado en libertad y ya no existe una orden de arresto en su contra. El próximo jueves 11 de mayo a las 9AM deberá presentarse a una nueva audiencia para definir las condiciones del pago a William Brockhaus. En caso de no presentarse en la corte, el intérprete sería arrestado y multado con $11 millones de dólares.

El pasado 17 de abril, la jueza Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades que buscaran al cantante, luego de que éste no se presentó en varias ocasiones a comparecer ante la corte para enfrentar a la justicia en la demanda que su ex mánager presentó contra él.

Luis Miguel y su nuevo mánager tenían un acuerdo apalabrado, pero fue hasta septiembre de 2012 cuando firmaron un contrato. Esto generó dudas a Brockhaus sobre si en ese período habría trabajado para él como un favor. El contrato vinculó a Luis Miguel y a Brockhaus entre julio de 2012 y junio de 2014, tiempo en el que el mánager recibió pagos por más de $1.5 millones de dólares. La relación entre ambos comenzó a deteriorarse a mediados de 2013 y en octubre de ese año, Joe Madera, secretario personal del intérprete le dio a conocer que sus servicios ya no serían requeridos.

En 2015, Brockhaus presentó en Nueva York demanda por incumplimiento de contrato, proceso que concluyó en 2016 a su favor. A principios de este año, Brockhaus llevó a cabo un recurso para poder cobrar la suma de US$1,043,483.77. El cantante tenía que presentarse el 16 de febrero ante la corte para comparecer, pero no acudió ya que localizarlo fue casi imposible. Una semana después de eso, el ídolo de la música en español fue hallado en Las Vegas y se le entregó una notificación de la jueza Phillips, sin embargo, el artista no la acató y no se presentó a la audiencia fijada para el 9 de marzo. Éste comportamiento llevó a la jueza a emitir una orden de arresto.

A pesar de la orden de arresto que pesaba en su conrta, así como las otras dos acusaciones que tiene, Luis Miguel se había dejado ver muy accesible con sus seguidores en varias ciudades como Acapulco, Las Vegas y Los Ángeles. Varios de sus seguidores publicaron en sus redes sociales fotos y videos del cantante mostrándose como nunca.

